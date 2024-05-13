Bugün Denizbank'a giden emekli 55.000 TL'yi kapıyor: Başvurular anında okeyi alıyor

Emekli, maaşlarının gelir gider dengesinin altında kaldığı şu günlerde, kendisine sunulan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Özellikle de acil ihtiyaçların karşılanmasında ön planda olan kredi destekleri yakından takip edilirken, faiz oranları ve ödenecek olan tutar dikkatleri üzerine topluyor. Emekliler için özel olarak tasarlanmış, 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan cazip faiz oranları ile tercih sebebi olabilecek bir kampanya da Denizbank tarafından açıklandı.

DENİZBANK MAYIS KAMPANYALARI

Denizbank emekli portföyünü arttırmak adına uzun zamandır çalışmalarını sürdürürken, bu bağlamda maaşını taşıyan ve kredi başvurusunda bulunan emekliye özel fırsat kampanyası başlattı. En yakın Denizbank şubesine uğrayan emeklinin hak sahip olabileceği bu kampanya ile alakalı olarak bankanın resmi internet sitesinde cazip avantajlar açıklanmış olup başvuru ile alakalı detaylara da yer verilmiş bulunuyor.





DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşını bankaya taşıyıp, emekli promosyonuna hak sahibi olan emekli, banka tarafından sunulan bir çok imkana da hak sahibi olacak iken DenizBank ATM’sinden ücretsiz maaş çekme ve bakiye sorgulama hakkının yanı sıra, tüm diğer banka ATM’leri ile PTT ATM’lerinden ayda “3 defa ücretsiz” maaş çekme ve bakiye sorgulama hizmeti de açıklandı.

Maaşını taşıyan emekliye internet bankacılığı üzerinden masrafsız para gönderme işlemleri sağlanıyor. Kiralık kasa hizmetlerinde de emekliyi yüzde 25 indirim bekliyor. 5.000 TL’ye kadar kredi limiti ve 36 aya kadar taksit seçenekleriyle kredi kullanmak isteyen bireyin maaşını bankaya taşıması yeterli oluyor. Maaşın taşınması akabinde SMS ile de banka tarafından sunulan kredi kampanyasına başvuru tamamlanabiliyor. Özellikle de hiç bir belge istemeden, kefil ve herhangi bir şart bulunmadan Denizbank 55.000 TL nakit ödemenizi hemen alabilirsiniz.