Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek

17 Şubat itibari ile 4A 4B emeklileri maaşlarını almaya başladı. Her ay emekli maaş ödeme tarihlerinde SGK tarafından değişikliğe gidileceği iddiaları sosyal medyada ortaya atılırken, Şubat ayı maaşları da her ay olduğu gibi 17-28 Şubat tarihleri arasında hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Ocak ayında yapılan zamlar sonrasında fark ödemeleri tamamlansa da emekli tam maaşını bir arada Şubat ayı itibari ile almaya başlamış bulunuyor. Maaşların artması sonrasında merak edilen konu ikramiye ödemelerine yapılan zamlar olurken, emeklinin beklentisini karşılamayan 3 bin lira akabinde 5 bin lira beklentisinin devreye gireceği tahminleri de sunuluyor.

2024 yılında maaş artışı ile birlikte emekli maaş promosyonlarında da artışların yaşandığı bilinirken, bankaların ödediği bu meblağlar, emekliye ek ikramiye olarak geliyor. Tek seferlik olarak ödenen emekli promosyonları 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Sadece emekli maaşının taşınması şartına emekliye ödenen promosyonlar ile alakalı olarak bankalar ay ay kampanyalarını ve tutar güncellemelerini paylaşıyor. QNB Finansbank'ta geçtiğimiz senden beri sürdürdüğü güncel promosyon tutarları ve kampanyaları ile tercih ediliyor.





Emekli başvurması sonrasında ilk maaşına istinaden ilk 3 iş gününde emekli promosyon ödemelerini hesabında görebiliyor. Finansbank emekli promosyonu kampanyasından faydalanmak isteyen emekli, bugün ve yarın başvurması durumunda ay sonuna kadar hesaplarında 8 bin liraya ek olarak avantajlı kampanya ödemelerini görebilecek. Finansbank tarafından sunulan emekli promosyonu kampanyasına ek olarak 1200 TL senelik indirim hakkı ve kredi kartı ve kredi imkanlarından da faydalanılabiliniyor.

EYT yasasının geçtiğimiz sene Mart ayında işleme konulması sonrasında 3 milyona yakın aday emekli olurken, 2024 yılında da yüzbinlerce adayın emekli olma hakkı kazanabileceği tahmin ediliyor. Hem yeni emekli sayısının artması hem de emekli maaşına yapılan zam sonrasında bankalar promosyon ödemeleri konusunda geri vites yapmıyor.





QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank maaş aralığına göre 8 bin liraya varan promosyon ödemesi kampanyasında devam kararı aldı. Bu tutara ek olarak da özel indirimler ve kredi fırsatları sunuluyor. Market ve eczane harcamalarınızda yılda 1200 TL’ye varan indirim ile birlikte

EMEKLİ KREDİ KARTI KAMPANYASI

Emekliye sunulan emekli kredi kartı başvurusu ile birlikte emekliye özel avantajları sağlayan banka, Ekstra taksitlendirme, ötelemeli harcama, Ücretsiz anında kredi ve ücretsiz taksitli nakit avans kampanyaları ile de tercih edilebilirliğini arttırıyor.