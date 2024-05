Büyük desteğe ramak kaldı! 5 bin 330 lira Mayıs ayı ödemeleri netleşiyor

Ekonomik olarak zorluklar içinde olan hanelerde bulunan okuyan çocuklara bir çok destek sağlanıyor. Hanedeki ilk iki çocuğa ödenen SED Desteği senelerdir devam etmekte iken her sene memur maaş kat sayısınca artış gösteriyor. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal destekler arasında yer alan SED desteği Mayıs ayı taksidinin ödeme tarihleri de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz ay 8 Nisan'da ödenen SED yardımı aslında her ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor. Hesaplara aktarılma tarihi ve tutarı ile alakalı bakanlık tarafından da bilgilenme mesajı kamuouyuna sunuluyor.





2024 Mayıs SED Yardımı Ödeme Takvimi

SED takvimine bakılacak ounursa geçtiğimiz aylarda, her ayın ikinci yarısı hesaplara aktarıldığı gözlemlenirken, bu durum istisnai durumlarda daha erken yatırıldığı da biliniyor. Nisan ödemelerinden bir aydan fazla vakit geçmiş iken bakanlık tarafından herhangi bir net açıklama gelmese de desteğin bu ara hesaplara tanımlanması bekleniyor. Mayıs ayı SED yardımı ödemelerinin de ayın 15’inden sonra hesaplara yatırılması beklenmektedir.





SED Yardımı Miktarı

Ocak ve Temmuz aylarında memura yapılan zam oranında artış gösteren SED desteği son güncellemesi Ocak ayında yapılmşt. Bu kapsamda Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltilmiş iken koruyucu ailelere yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarılmıştır. Temmuz ayında yeni bir zam yapılması planlanmaktadır.

SED Yardımı Sorgulama

Devlet tarafından Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı başvuruları kabel Edilen SED desteği hesaplara aktarılıp aktarılmadıpı konusunda sorgulama işlemleri koaylıkla yapılmaktadır. e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. SED ödemelerinin kesin tarihleri ve miktarları hakkında daha fazla bilgi için e-Devlet platformu ziyaret edilmesi gerekmektedir.