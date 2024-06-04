Çalışan için sosyal yardım müjdesi! Maaşlara ek 2 bin 2 TL onaylandı: Her ay ödenecek

Enflasyon karşısında maaşlar erimeye devam ediyor. Ülkenin her kesiminde maaşlara zam beklentisi yükselirken, memur ve emekli haricinde de çalışanlar için zam ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Gün gün düzenlenen toplu iş sözleşmelerine istinaden açıklamalar kamuoyuna sunuluyor. Emekli ve memur maaşlarına senede iki kere zam yapılıyor. Emekliye 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı eklenirken memur da artı toplu sözleşme zammı alıyor. Özel sektör çalışanlarına genel olarak asgari ücret zammı üzerinden maaş zammı hesaplanırken, kamuoyuna geçtiğimiz gün sunulan açıklamada 1300 çalışanı bulunan bir şirketin maaşlara ve sosyal desteklere yaptığı zam belirtilmiş bulunuyor.

ÇALIŞAN MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMESİ SONUÇLANDI

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından geçtiğimiz sabah yapılan toplu işl görüşmesi açıklaması 1300 işçiyi yakından ilgilendirirken, ülke genelinde öncülük edecek bir zam oranı ve sosyal destek yardımına imza atıldığı da ortaya çıkmış bulunuyor.





Ocak ayında başlayan zam görüşmeleri neticesinde imzaların geçtiğimiz gün atıldığı ve 31 Aralık 2025'e kadar geçerl olacağı belirtilmiş bulunuyor. Yapılan sözleşme kapsamında SEDAŞ şirketinde yeni işe başlayacaklar ve hali hazırda çalışanlar ile alakalı yeni gelişmeler mevcut. Yeni iş başvurusu yapıp da onay alıp işe başayacak birey asgari ücretin yüzde 15'i üzerinde maaş alacağının belirtildiği toplu iş sözleşmesinde net maaşların ortalama olarak 38.500 TL'ye yükseltildiği belirtildi. 10 yıllık vardiyasız olarak çalışanlara 31.000 TL maaş ödemesi imzası atılırkeni her çalışanın hak sahibi olacağı sosyal yardımlarda 2002 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.





1 Ocak itibari ile geçerli olacak olan bu zam açıklamaları sonrasında çalışan ve işveren arasında ilişkilerin güçleneceği tahmin ediliyor. Öte yandan artan enflasyon karşısında da çalışnaların dimdik ayakta durması sağlanmış bulunuyor.