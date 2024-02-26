Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçim bursu: 6.000 TL'ye ek aylık olarak 3.000 TL verilecek

Hayat koşulları vatandaşı git gide dar gelirli olmaya doğru iterken, bu kapsamda devreye giren devlet tarafından ardı arkası kesilmeyen destek ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Dar gelirliye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru şartına ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri sağlanıyor. Sağlanan bu destekler düzenli ya da tek seferlik olarak ödenebiliyor. Milyonlarca dar gelirlinin faydalandığı bu desteğin yanı sıra, belediyelerden de dar gelirlilere yönelik bir çok destek ödemesi yapılıyor. Devlet ve belediyeler öğrencilere yönelik ödemelerini geleceğe yönelik yatırım olarak görürken, özellikle de başarılı öğrencilere sağlanan destek sayısı gün gün artıyor.

ÖĞRENCİYE BELEDİYE DESTEKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de öğrencilere yönelik destek açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Son olarak açıklaması yapılan destek 8. sınıf öğrencilerine yakından ilgilendiriyor.





İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan yeni destek açıklaması dikkatleri üzerine topluyor. Vali Gül, büyükşehir sınırları içerisinde yaşayan ve LGS sınavında başarı kazanan öğrenciye 3 bin lira burs ödeyeceklerini açıklamış bulunuyor.

LGS SINAVI SONRASI BAŞARILI ÖĞRENCİYE DESTEK

Yapılan açıklamada liseye geçiş sınavlarında tam puan alan 500 öğrenciye bağlanacak olan burs tutarının 3 bin lira olacağı belirtilirken, bu destek ile öğrencilerin çalışmaya odaklanması planlanıyor. Özel yeteneği bulunan toplum nezdinde dezavantajlı olan öğrencilere yönelik destek vereceklerini açıklayan Vali Gül, tam puan alan öğrencilerin İBB bursuna hak kazanacağını belitti.

Vali Gül tarafından yapılan açıklama da geçtiğimiz sınavda da 500 puan alan öğrencilerin faydalanacağı belirtilirken, Ocak-Şubat ayı ödemelerinin hesaplara aktarılacağı toplamda 6 bin liraya ek olarak Mart ayından itibaren 3 bin lira ödemelerin yapılacağı açıklanmış bulunuyor.