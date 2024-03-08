Çalışan kadınlar için tek seferlik 25.000 TL nakit destek! Bildirmeyen pişman olacak

İŞKUR tarafından hayata geçirilen “Kadın istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık projesi”, kadın çalıştıran işverenlere 25.000 TL destek sağlıyor. Detaylar haberimizde…







KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA 25 BİN TL DESTEK

Devlet, kadın istihdamını artırmak için kadın çalıştıran işverenlere 25 bin TL destek sağlayacağını duyurdu. Proje kapsamında işe alınacak kadınların 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor. İŞKUR tarafından hayata geçirilen “Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi”nin kadın çalıştıran işverenlere 25 bin TL destek sağlayacağı belirtiliyor. Emekli maaşı miktarı, işverenin çalışana ödediği maaş tutarı, SGK'ya ödenen sigorta ve işveren katkı payı tutarı ile tüm gelir vergileri tutarında olacaktır. Örneğin; Asgari ücret alan sigortalılara işveren desteği ise 23.502,94 lira olacak. Yani işverenler kadınları iş yerlerinde hiçbir ek maliyete katlanmadan çalıştıracak. İşverene hiçbir ek maliyet getirmeksizin brüt maaşı 21 bin 276 lira olan en fazla bir kadın çalıştırılacak.

ÇOCUK İÇİN 3 BİN TL DESTEK

Gelen son dakika bilgisine göre, çalışan kadınlara 0-66 ay arası çocukları olması halinde 3 bin TL tutarında çocuk bakım yardımı ödenecek.

Her kadın çalışan 3 ay boyunca destekten yararlanacak. İşverenler, önceki 6 aylık desteğe ilişkin ortalama çalışan sayısının %10'una kadar katılım talep edebilecek.

Son 6 ayda 1 ila 10 arasında çalışanı işe alan işverenler, istihdam edebilecekleri maksimum sayıda kadın desteğinden yararlanma fırsatına sahip olacak.

İŞVERENLERİN DESTEKTEN YARARLANABİLMELERİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Daha önce imalat sektöründe çalışmış.

En az 2 sigortalı çalışana sahip olun.

İŞKUR'a kayıtlı.

Destek döneminde iki kat daha fazla kadın personel almayı taahhüt etmeliyiz.

Sübvansiyonu alan ayda sigortalı sayısı en az 2 kişi olmalı ve sübvansiyonu almadan önceki aydaki sigortalı sayısının %10'undan az olmamalıdır. SGK primi ve vergi borcunun olmaması gerekiyor.

KİM FAYDALANABİLİR?

DESTEKTEN YARARLANABİLECEK KADINLARDA ARANAN ŞARTLAR:

İlk öncelik İŞKUR'a kayıt olmaktır.

Bundan sadece Türk vatandaşları yararlanabilir.

Bu yardımdan yararlanacak kadınlar işe başlamadan önceki son ay kapsamında kapsam dışıdır. Bu koşulun amacı kişilerin giriş çıkış yaparak destek almasını engellemektir.

İşe alınan kadınların 18 ila 35 yaşları arasında olması gerekmektedir. İşverene ikinci derecede bağlı olmamak gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

Bu desteği alırken işverenlerin akılda tutması gereken ayrıntılar şunlardır:

Kadın işçiler ayda en az 20 gün SGK'ya bildirimde bulunmak zorundadır, aksi takdirde destek alamazlar.

Yardım süresince çift istihdam sağlanması gerekmektedir. Yani 3 ay harçlık alan kadının 6 ay çalışması gerekiyor. Aksi takdirde sağlanan destek faiziyle birlikte geri alınacaktır.

Yararlanıcının istifa etmesi veya sözleşmeyi feshetmesi halinde destek süresinin iki katı kadar kullanma zorunluluğu uygulanmaya başlar.

DEPREMZEDE İLLER VE 23 ŞEHRİ KAPSIYOR

Destek sağlanacak iller; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ olmak üzere 23 ili dahil ediyor.