Çalışana müjde! Temmuz'a kadar her ay iki maaş ödemesi yapılacak

Maaş zamları ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devlet tarafından asgari ücret, emekli, memur maaş açıklamaları sonrasında bu zam oranlarına istinaden şekillenen zam oranları için toplantılar devam ediyor. Çalışan birey için çalıştığı kurun kuruluş zamları merak konusu olurken, kimi zamlar genel olarak cepleri dolduruyor. Kimi sözleşmelerde de mutabakata varılmaması zam sürecini uzatabiliyor. Belediyeler tarafından sendikalar ile düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonrasında alınan kararlar bir bir açıklanmaya devam ediyor. Seçim öncesinde belediyeler zam görüşmelerini tamamlayıp ,çalışmalarının refahını sağlamak istiyor. Anlaşmalar yapıldıkça kamuoyuna bilgi veriliyor.







BELEDİYELERDE TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

Ülke genelinde farklı belediyelerin zam çalışmalarının tamamlanması akabinde bilgi verilmeye devam ederken son açıklaması yapılan zam kapsamında yüzde 90'ın üzerinde yaılan zamma imzalar atılmış bulunuyor. Maaşları iki katı kadar artacak olan belediye çalışanları, bu durumu mutlulukla karşılamış bulunuyor.





İPEKYOL BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

Van’ın İpekyolu Belediyesi yetkilileri ile Hizmet İş Sendikası arasında geçtiğimiz gün düzenlenen toplu iş görüşmelerinde mutabakata varıldı. Varılan zam oranı ile alakalı açıklama sendika tarafından duyuruldu. İpekyol personelinin maaşına yapılan zam oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses tarafından yapılan açıklamada işçilere hayırlı olması temennileri sunuldu. Hak-İş Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, toplu iş sözleşmesi sonucundan sendika olarak memnun olduklarını belirtti.