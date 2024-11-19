Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

2025 Ocak ayı zamlarla dolu dolu geçecek. Emekli, asgari ücretli, memur, özel şirket gibi her sektörde maaşlara yapılacak zamlar ile alakalı bekleyiş süregelirken, Yeniden Değerleme Oranı ile vergilere yapılan zamlar ile birlikte ürün ve hizmetlere yapılacak zamlar da merakla takip ediliyor. 2024 yerel seçimler olması sebebiyle belediye maaş zamları da gün gün duyurulmaya devam ediyor. Belediye başkan adaylarının verdiği vaatler doğrultusunda maaş zamları ile alakalı Toplu İş Görüşmeleri süregelirken, kamuoyuna gün gün yeni zam anlaşmaları ve detayları da sunulmaya devam ediyor

Diğer belediyelere öncülük edebilmesi adına da bu açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz gün varılan mutabakatta maaşlara yüzde 45 zamma imza atılırken, çalışana yan haklarda da iyileştirme yapıldığını altı çizildi. Söz konusu belediye Diyarbakır Ergani Belediyesi olarak belirtilirken, en dikkat çeken detayın da çalışma saatlerinin düşürülmesi açıklaması olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Ergani Belediyesi Personel A.Ş ile DİSK Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube arasında geçtiğimiz gün toplu iş görüşmesi düzenlendi.

MAAŞLARA YÜZDE 45-100 ZAM

Toplu iş sözleşmesi ile birlikte, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürüldüğü ifade edilirken, yan haklara ve yevmiyelere de zam müjdesi verildi. işçilere yapılan ilk üç altı aylık enflasyon farkına %10, dördüncü altı aylık enflasyon farkına %15 ve beşinci altı aylık enflasyon farkına %20 zam yapılmasına karar verildi.

Öte yandan yevmiyelere %45, sosyal haklara ise %100 oranında zam için imzaların atıldığı ifade edildi.

KADIN VE ENGELLİ ÇALIŞAN EK DESTEKLER

Toplu iş görüşmesinde kadınların haklarına dair önemli düzenlemelere yer verildiği ifade edildi. Kadın işçiler, regl dönemlerinde izin hakkını kullanabilecek; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde ise izinli sayılacaklar. Kadınların yanı sıra Engelliler Haftası'nda engelli işçilere de özel izin hakkı tanınacağının altı çizildi,



