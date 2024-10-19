Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Yeniyılda gerek asgari ücretin artışı gerekse de memur maaşlarında yapılacak olan düzenleme bir çok ödemeyi etkileyecek. Bunlar arasında kıdem tazminatı da yer alırken, kıdem tazminatının taban ve tavan rakamı artacak. Temmuz ayında memur maaşına yapılan zam oranında hesaplanan kıdem tazminatı tavanında yaşanan artışa istinaden asgari ücrete zam yapılmamasından mütevellit tazminat tabanı değişmemişti. Ocak ayında açıklanacak zam oranları iki rakamın da baştan hesaplanmasına mahal verecek.

KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

Emekli olmak veya işten ayrılmak isteyenlerin en büyük beklentisi olan kıdem tazminatları, Ocak 2025 itibarıyla yeniden hesaplanacak. 2025 yılı ile birlikte artacak olan kıdem tazminatları için uzmanlar tarafından hesaplamalar da devam ediyor. Zamma ek olarak çalışanların son brüt ücretleri ve ek ödemelerinin hesaplamalara dahil edilmesiyle, tazminat tutarları da bir hayli artış gösterecek.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

çalışanın son brüt ücreti baz alınarak hesaplanan kıdem tazminatına yıl içinde alınan düzenli ödemeler de eklenmektedir. 30 gün ile çarpılan bu toplam, çalışanların alacağı kıdem tazminatını şekillendirmektedir. Sosyal güvenlik avantajlarından biri olan bu uygulamanın, 2025 yılında büyük oranda artacağı uzman hesaplarında yer alıyor.

2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücrette beklenen artış, kıdem tazminatı tavanına da yansıyacak. Mevcut tavan, 41.828 lira iken, yapılan tahminlere göre 45.722 lira ya da 46.567 lira civarına yükselebileceği hesaplanmış bulunuyor.



