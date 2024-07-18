Çalışmayana da asgari ücret bağlanacak! İşte oturduğunuz yerden 17.002 TL almanın yolu

Ekonomik olumsuzluklarının arttığı bu dönemde, vatandaşlar için mevduat hesapları, ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz seneden bu yana alınan kararlar doğrultusunda artan politika faizi artırım kararlarından etkilenen mevduatlar yatırımcıya artı getiri sağlamaya devam ediyor. Özellikle mevduat faiz oranlarındaki artış, vatandaşların ellerindeki birikimlerden daha yüksek getiriler elde etmelerine olanak sağlıyor. Hal bu iken kıyıda köşede yatırımı olan vatandaşa bu özel imkan ile alakalı gün gün banalar yeni kampanyalarını sunmaya devam ediyor.

BANKALARIN MEVDUAT ORANLARI

Günümüzde, çeşitli banka ve yatırım kurumları tarafından birbirinden farklı oranalarda getiri sağlayan oranlar açıklanmaya devam ediyor. Özellikle yeni müşterilere özel olarak bir çok faiz kampanyası düzenleniyor.Yapılan hesaplamalarda yatırımı 435 bin - 440 bin lira arasında olan bireye yaklaşık asgari ücret getirisi imkanı sağlanıyor.





Odeabank'ın Yeni Vadeli Mevduat hesabı, 435 bin TL'lik bir birikime yıllık %50 faiz oranı sağlayarak, 17 bin 341 TL net kazanç elde edilmesine olanak tanıyor. CEPTETEB Marifetli Hesap ve Alternatif Bank VOV Hesap ise, aynı tutardaki birikim için %53 faiz oranı ile 18 bin 382 TL net kazanç sunuyor. Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon ise, %52,10 faiz oranı ve 18 bin 070 TL net kazanç imkanı sağlıyor. Fibabanka Kiraz Hesap da, %52 faiz oranı ile 18 bin 035 TL net kazanç sağlıyor.

MEVDUAT HESAPLARI GÜVENLİ Mİ

Bankalar tarafından sunulan bu imkan, özellikle de son zamanlarda oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yakından bu hesapların yakından takip edildiği bilinirken, vatandaşların birikimleri güvence altında tutuluyor.