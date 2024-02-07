Çamaşır makinesi fiyatına arsa satılıyor! Milli Emlak 15.000 TL'ye o ilde arsa sahibi yapacak

Milli Emlak İdaresi tarafından Bingöl için arsa satışının yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Arsa 12.589 TL'ye satışa sunulacak.

Milli Emlak, gayrimenkul satışlarını bölgelere göre segmentlere ayırmaya devam ediyor. Bu kez de Bingöl için bir satış ilanı paylaşıldı. Bingöl'de geçerli 250 m2 arsa 12.589 TL'ye satışa sunuluyor. 30 Ocak 2024 tarihinde saat 16.00'da Milli Emlak Ofisi'nde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartlarına uyum sağlamak amacıyla ihale günü mesai saati sonuna kadar Milli Emlak Ofisi'ne başvurmaları gerekmektedir.





Milli Emlak tarafından Bingöl ilindeki arsa satışı için 12.589 TL tutar belirlendi. Site alanı 250㎡'dir. Arsanın satışı ihaleyle eş zamanlı gerçekleştirilecek ve 30 Ocak günü Milli Emlak Kurumu aracılığıyla işleme alınacak. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, ihale günü mesai saati sonuna kadar Milli Emlak Kurumu'na başvurarak ihale şartnamesini almaları gerekiyor. Kazanan teklif sahibinin ihale bedelini ödemek ve mülkün sahibi olmak için 10 günü vardır. Bingöl'deki gayrimenkuller beş yıl boyunca emlak vergisi ve katma değer vergisinden muaftır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkes ihale dokümanlarını inceleyerek başvuruda bulunabilir.

Arsa satışı Devlet Emlak Müdürlüğü'nce merkez Bingöl ilçesinin Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak istemeniz halinde, ihale şartnamesine uygunluk açısından ihale günü mesai saati sonuna kadar Milli Emlak Ofisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.