Cebinde 100 dolar olan bu yöntemle 130 dolar yapacak! Uzman isim anahtar sırrı verdi

Mert Başaran katıldığı canlı yayında en çok kazandıran yatırım aracını açıklarken her geçen gün artan enflasyonla beraber farkı konulara değinildi. Dolar ve altının yanı sıra bitcoin ve borsa gibi yatırım araçlarındaki yükselişle beraber son dönemde hisse senedi fonları bir adım önde yerini aldı.



HİSSE SENEDİ FONLARI

Mert Başaran katıldığı canlı yayın üzerinde hisse senedi fonlarına değinirken yüzde 130 kazandırırken 1 milyon TL 2.3 milyon TL olarak yer aldı. Endeks nokasında pahalı noktada olunmadığı belirlenirken bedava olmadığına işaret edildi. Bu nedenle önümüzdeki seçime bakılarak iniş ve çıkış olacağına belirtildi.



1 milyon doların hisse senedi fonları yatırılmasıyla beraber 1.3 milyon dolar seviyesine gelirken 100 doların 130 olması ise iyi oran olarak görüldü. Tahminen 4.9 milyon olacak gümüş yatırımıyla beraber 3.2 milyon lira seviyelerine geleceği ifade edildi.

