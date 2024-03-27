Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

Akbank'a göre gıda ve günlük ihtiyaçlarda özel indirimler sunulacak. Akbank üyesiyseniz ve mobilden Axess veya Wings'e başvurursanız %50'ye varan indirimle birlikte 2000 TL'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.

Başvuru ve Katılım

Kampanyaya katılmak için 31 Mart tarihine kadar mobil üzerinden Akbank üyelik işlemlerini tamamlayıp Axess veya Wings kart başvurusunda bulunanlar avantajdan yararlanabilecek. Başvurunuzun onaylanması durumunda 15 Nisan'a kadar yüzde 50 indirimden yararlanabilirsiniz.

Kampanyadan kimler yararlanacak?





Bu kampanyadan yararlananlar arasında cep telefonu veya şube üzerinden Akbank aboneleri, yeni kredi kartı başvurusunda bulunanlar veya mevcut Axess ile Wings kart sahipleri yer alıyor.

"Önemli bilgiler ve ayrıntılar"

Kampanyalardan kazanılan indirimler işlem günü otomatik olarak kartınıza yansıtılacaktır. Ayrıca Axess ile Wings kredi kartı sahiplerinden 1 yıl kart ücreti ödenmeyecek. Ancak kampanyaların ayrı ayrı yürütüldüğünü ve bazı kriterlerin geçerli olduğunu lütfen unutmayın.