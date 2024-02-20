Bist 100
9.271,5 0%
DOLAR
30,9 0,2%
EURO
33,36 0,22%
ALTIN
2.009,66 0,46%

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

QNB Finansbank, müşterilerine özel yeni bir fatura kampanyası düzenlendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızı kolaylıkla öderken aynı zamanda para hediyesi kazanabilirsiniz. Banka tarafından yapılan açıklamada fatura talimatında 25 gün geçerli olacak ParaPuan verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:34
Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi için kampanya başlatıldı. QNB Finansbank'tan alınan bilgiye göre, QNB Finansbank vadesiz hesabınızdan veya CardFinans ile QNB kredi kartlarınızdan vereceğiniz yeni otomatik fatura ödenmesi talimatı için 25 gün geçerlilik süresine sahip toplam 300 TL'ye kadar ParaPuan alacaksınız. Kampanya, 29 Şubat'a kadar geçerlidir.

QNB Finansbank kampanya detayları;

QNB Finansbank kampanya detayları

Bu kampanya, 1-29 Şubat tarihleri ​​arasında CardFinans ile birlikte QNB First logosuna sahip kredi kartları ya da QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

'Promosyon Dönemi' içerisinde iptal edilen ve yeniden atanan talimatlar ödül kazanmaya uygun değildir.

Her yeni otomatik fatura ödeme talimatınızda 100 TL (toplam 300 TL'ye kadar) ParaPuan toplayabilirsiniz.

Kredi kartınızın avantajlarından yararlanmak için 31 Temmuz 2024'e kadar en az bir tahsis edilmiş faturayı ödemeniz gerekir.

Yayınlanan tüm talimatların 29 Ağustos 2024'e kadar yapılmış olması gerekir. Siparişinizi bu tarihten önce iptal etmeniz halinde ParaPuan avantajlarınızı kaybedersiniz. ParaPuan kullandığınızda, ParaPuan'da harcadığınız tutar kredi kartı ekstrenize masraf olarak işlenecektir.

Hesabınızdan gelecek talimatlar için ilgili faturanın 29 Mart 2024'e kadar ödenmesi gerekmektedir ve toplanan ParaPuan'lar 1-10 Nisan 2024 tarihlerinin ​​arasında CardFinans Nakit Kartınıza yüklenecektir.

Ayrıca kredi kartı talimatlarından kazanılan ödüllerin çekimleri, faturanızın ödendiği ayın son iş gününde CardFinans ya da QNB First logolu kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Ödeme tarihi itibarıyla hesap bakiyenizin veya kredi kartı limitinizin yetersiz olması durumunda faturanız ödenmeyecektir.

Bu promosyon yalnızca CardFinans ile QNB First logosuna sahip kredi kartlarıyla birlikte QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen siparişlerde geçerlidir.

Kazanılan Para Puanlar 25 gün süreyle kullanılabilir, bu süre sonunda kullanılmayan Para Puanlar iade edilir.

Kazanılan ParaPuan'lar QNB Finansbank üyelerinin işyerlerinde kullanılabilir.

Otomatik fatura ödeme talimatı QNB Finansbank şubesinden, çağrı merkezinden, QNB Mobil'den veya bireysel internet bankacılığından verilebilir.

Her müşteri söz konusu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve toplam 300 TL ParaPuan toplayabilir.

ParaPuan kampanyasına dahil edilmiş olan faturalar diğer kampanyalara katılamaz.

İLGİLİ HABERLER

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
2
Selçuk Geçer gram altının pimini çekti! Bu tüyoyu dinlemeyen ay sonunda dizlerini dövecek
3
60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek
4
İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz
5
Seçim ertesi Pazartesi günü emekliye çifte zam müjdesi geliyor! Emekli seçimi kutlayacak
6
Bankaları tir tir titreten hamle! TEB promosyonu 30.000 TL ile atağa geçti
7
Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi

BYD’den Elektrikli Otomobil Pazarını Sarsacak Hamle: Yeni Sedan Modeli Uygun Fiyatı ve Yüksek Performansıyla Göz Dolduruyor

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

O Üniversitesinden Lise Mezunlarına Müjde: Mülakatsız Hizmetli, Şoför, Temizlikçi... Alımı Yapılacak

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şubat Ayı Ödemeleri Hesaplara Geçti! Bakan Göktaş’tan Önemli Uyarı: Hesaplarınızı Gözden Geçirin

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Havlu kağıdı 59 bebek bezi 119 TL’ye düşüyor! Kim 17 Şubat 1 Mart aktüel kataloğu

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!