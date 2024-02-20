Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi için kampanya başlatıldı. QNB Finansbank'tan alınan bilgiye göre, QNB Finansbank vadesiz hesabınızdan veya CardFinans ile QNB kredi kartlarınızdan vereceğiniz yeni otomatik fatura ödenmesi talimatı için 25 gün geçerlilik süresine sahip toplam 300 TL'ye kadar ParaPuan alacaksınız. Kampanya, 29 Şubat'a kadar geçerlidir.

QNB Finansbank kampanya detayları;





Bu kampanya, 1-29 Şubat tarihleri ​​arasında CardFinans ile birlikte QNB First logosuna sahip kredi kartları ya da QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

'Promosyon Dönemi' içerisinde iptal edilen ve yeniden atanan talimatlar ödül kazanmaya uygun değildir.

Her yeni otomatik fatura ödeme talimatınızda 100 TL (toplam 300 TL'ye kadar) ParaPuan toplayabilirsiniz.

Kredi kartınızın avantajlarından yararlanmak için 31 Temmuz 2024'e kadar en az bir tahsis edilmiş faturayı ödemeniz gerekir.

Yayınlanan tüm talimatların 29 Ağustos 2024'e kadar yapılmış olması gerekir. Siparişinizi bu tarihten önce iptal etmeniz halinde ParaPuan avantajlarınızı kaybedersiniz. ParaPuan kullandığınızda, ParaPuan'da harcadığınız tutar kredi kartı ekstrenize masraf olarak işlenecektir.

Hesabınızdan gelecek talimatlar için ilgili faturanın 29 Mart 2024'e kadar ödenmesi gerekmektedir ve toplanan ParaPuan'lar 1-10 Nisan 2024 tarihlerinin ​​arasında CardFinans Nakit Kartınıza yüklenecektir.

Ayrıca kredi kartı talimatlarından kazanılan ödüllerin çekimleri, faturanızın ödendiği ayın son iş gününde CardFinans ya da QNB First logolu kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Ödeme tarihi itibarıyla hesap bakiyenizin veya kredi kartı limitinizin yetersiz olması durumunda faturanız ödenmeyecektir.

Bu promosyon yalnızca CardFinans ile QNB First logosuna sahip kredi kartlarıyla birlikte QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen siparişlerde geçerlidir.

Kazanılan Para Puanlar 25 gün süreyle kullanılabilir, bu süre sonunda kullanılmayan Para Puanlar iade edilir.

Kazanılan ParaPuan'lar QNB Finansbank üyelerinin işyerlerinde kullanılabilir.

Otomatik fatura ödeme talimatı QNB Finansbank şubesinden, çağrı merkezinden, QNB Mobil'den veya bireysel internet bankacılığından verilebilir.

Her müşteri söz konusu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve toplam 300 TL ParaPuan toplayabilir.

ParaPuan kampanyasına dahil edilmiş olan faturalar diğer kampanyalara katılamaz.