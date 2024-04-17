Çocuğunuzun doğum yılına göre ödeme! Kadınlara aylık 11.255 TL'lik dev destek geliyor

Devlet tarafından çalışsın çalışasın bireylere özel olarak çok sayıda sosyal destek deüzenlş olarak veriliyor. Bu destekler için belirli şartlara hakim olma zorunluluğu bulunmakta iken Aile Bakanlığı tarafından ödenen yardımlar için haneye giren maaş ve hanedeki birey sayısı ön kıstas olarak karşımıza çıkıyor. Aİle Bakanlığı tarafından çalışmayan birey ya da hanelere yönelik destek ödemeleri 2024 yılında da tutarı artarak ödenmeye devam ediyor. Çalışan bireyin de özellikle sahip olduğu bazı haklar, SGK tarafından açıklanıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada kadınlara son dakika yeni bir Avrupa odaklı proje başlatıldığı ve bu projede de 3 yaşa kadar çocuğu olan ve çalışan anneleri ilgilendirdiği biliniyor. Öte yandan çalışan annenin çocuğuna bakan bakıcılar da bu programdan ödemesini alıyor.

KADINLARA DEV DESTEK

Yeni doğum yapan ve çocuğuna bakmak adıan zorunlu olarak şinden yarılan kadın, istihdamdan uzak kalabiliyor. İş verimliliğin azaldığı gözler önüne serilirken kadının çalışmalasından sebepli olarak geçim zorluğu da baş gösterebiliyor. Sadece 3 büyük işe kapsayan desteklerde annelere aylık 325 avro ve bakıcılara da eğitim alması karşılığında bu destek ödemesi yapılacak.





"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" prjesi için ikinci faz başvurulaerı başladı. AB'nin finansmanı olduğu ve kadınların istihdamdan uzaklaşmaması adına başlatılan programdatoplamda 7 bin anneye destek sağlanacak. izmir, İstanbul ve Ankara'da başvurulara açılacak olan yeni destek programında çocuk bakma yükümlülüğü ile işinden uzaklaşan kadın desteklenecek.

ÇOCUĞU OLAN ANNE İŞSİZ KALMAYACAK

SGK aracılığı ile ödenecek olan 325 Eoru destek 12 ay boyuncu 3 büyükşehirde geçerli olacak. 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcıya sağlanacak olan bu destek de bakıcının da kalıcı iş eğitimini alması sağlanacak. AB finansmanı ile ödenecek olan anne ve bakıcı desteği için başvuru şartları kısa süre içerisinde SGK tarafından açıklanacak. Konu ile alakalı olarakmBakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada kadın istihdamına verilen önem gözler önüne serilirken, kayıt dışı istihdamla mücadelelerin de sonuna gelinebileceği belirtildi.

Kadın istihdamının sağlanması ve kadınların ayakta kalabilmesi adına bir çok destek programısağlanabilmekte iken İş-Pozitif Projesi kapsamında da destek ve teşvikleri içeren projelerin olduğunu belirten Bakan Işıkhan, ayrılan bütçenin milyonları aşabildiğine dikkat çketi.