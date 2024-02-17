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Cüzdanında Maximum kart olanlara 150 TL para iadesi! Bu işlem için 2 dakika yeter

İş Bankası'nın kredi kartını kullanan herkes için geçerli olacak bir duyuru yayınlandı. Banka müşterilerine yönelik bir promosyon açıklarken duyurulan kampanyanın yarın sona ereceği bildirildi. Yarına kadar kampanyaya katılanlara 150TL verilecek. Bu kampanya yakıt maliyetlerini de düşürecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 07:19
Cüzdanında Maximum kart olanlara 150 TL para iadesi! Bu işlem için 2 dakika yeter

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle İş Bankası, benzin, motorin ve LPG harcamalarında özel kampanyalarla dikkat çekmekte. Bankadan alınan bilgiye göre, Shell akaryakıt istasyonlarında farklı günlerde ve aynı anda yapılacak 600 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz alımına Shell'deki maksimum sözleşme tutarına kadar 150 TL MaxiPuan hediye edilecek.

İŞ BANKASI Akaryakıt Kampanyasından Yararlanma;

Cüzdanında Maximum kart olanlara 150 TL para iadesi

Kazanılan MaxiPuan'lar yalnızca Maxim anlaşmalı Shell benzin istasyonlarında görüntülenebilir ve yalnızca yakıt satın almak için kullanılabilir.

MaxiPuan 21 Şubat 2024'e kadar karta yüklenecektir. MaxiPoint'lerin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihinde sona ermektedir.

Maximiles'a yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemez ve Advance MaxiMil'i kapatmak için kullanılamaz.

Müşteriler kampanyadan bir kez yararlanarak 150 TL'ye kadar MaxiPuan toplayabilir.

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