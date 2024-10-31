Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Ülkemizde ev sahibi olma hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca aile bulunmakta. Oturduğu ev yetersiz olan, kirada oturan vatandaş, artan hayat pahalılığı karşısında olanla yetinecek konuma gelmiş iken özellikle de bu durum dar gelirli vatandaş içim hayal konusu bile olamıyor. Hal bu iken devlet tarafından başlatılan bir çok proje ev sahibi olunmasının önünü açmış iken yeni yılda da bu proje ile alakalı gelişmelerin yaşanacağına dikkat çekilmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2025 yılında dar gelir gruplarına yönelik 100 bin sosyal konut projesinin hayata geçirileceği müjdesi verilirken, bu desteğin, konut fiyatlarındaki artışa ve kira sorununa yönelik bir çözüm arayışının parçası olabileceği de ifade ediliyor. Peki, dar gelirliye 100 bin sosyal konut başvurusu için tarih ve şartlar neler? İşte detaylar...

Son yıllarda Türkiye'de konut fiyatları ve kira bedellerinde yaşanan ciddi artışlar, birçok aileyi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ev sahibi olma hayalinin ortadan kalktığı şu günlerde, devletin sosyal konut politikaları devreye girerek, yıl yıl yeni projeler açıklanıyor.

Geçtiğimiz gün bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2023 yılında 125 bin sosyal konut yapıldığı belirtildi. bu sayının 2024 ve 2025 yıllarında 100 biner konutla devam edeceği ifade edildi.

DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yeni sene içinde de sosyal konut projesi başvuruları merakla araştırılacağa benzemekte. Ancak dar gelirliye sağlanacak 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihi henüz kesinleşmedi. Konutlarda kiralama ve satış süreçlerinin, halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması adına çalışmaların ivedilikle devam edeceği ifade edilmiş bulunuyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal konut projeleri, özellikle dar gelirli bireylerin yanı sıra kadınlar, engelliler ve gençler gibi özel gruplara yönelik devreye alınırken, bu projeye başvurmayı hedefleyen vatandaşların, devletin belirleyeceği bir kaç şarta uygun olması zorunluluğu bulunuyor. Konu ile alakalı net bir açıklama yapılmasa da dar gelirlilik ve haneye belli bir maaş girme şartının baş şart olduğu ifade edililiyor.