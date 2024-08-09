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Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Akaryakıt fiyatlarının yükselişi, son dönemlerde sürücülerin en çok şikayet ettiği konular arasında ilk sırada yer alırken, ucuza akaryakıt alımı sağlayacak ek avantajlar, vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:46
Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Akaryakıt fiyatlarının yükselişi, son dönemlerde sürücülerin en çok şikayet ettiği konular arasında ilk sırada yer alırken, ucuza akaryakıt alımı sağlayacak ek avantajlar, vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Artan fiyatlara birnebze olsun destek sağlayacak bir kampanya daha duyuruldu. Bankaların sunduğu kampanyalar sürücülerin ilgi odağı haline gelmiş iken son kampanya ING Bank tarafından duyurulmuş bulunuyor.  ING Bank, Opet istasyonlarında geçerli olacak özel bir akaryakıt indirim kampanyası ile sürücülere 230 TL'ye kadar indirim sunuyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz seneden bu yana, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Araç sahipleri, akaryakıt alırken harcamalarını düşürebilmek için alternatiflere yöenlirken bankalar tarafından sunulan kampanyalar oldulça dikkat çekiyor. ING Bank’ın duyurduğu kampanya ise tam da bu noktada, araç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

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ING BANK BEDAVA AKARYAKIT KAMPANYASI

1 Temmuz 2024'te başlayan ve 15 Ağustos 2024 tarihine kadar süregelecek kampanya, Bonus üyesi Opet istasyonlarından yapılacak olan akaryakıt harcamalarında 230 TL bedava yakıt alma imkanı sağlanacak. Sürücülerin, ING kredi kartları ile Opet istasyonlarında, farklı günlerde toplamda 4 defa 800 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapmaları gerekliliği kampanya şartlarında belirtilirken, her harcamanın farklı günlerde yapılması şartı, kampanyanın önemli bir kuralı olarak duyurulmuş bulunuyor. 

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ING BANK KAMPANYASINA KATILMA ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyen sürücülerin, harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olmaları gerekli iken, harcama yapmadan önce "OPET" yazarak 2205’e SMS gönderilmesi kampanyaya dahil olmak için yeterli oluyor. Banka tarafından yapılan açıklamada bankaya kayıtlı telefon numarası ve alışveriş yapılacak olan kartın bağlı olduğu numaradan SMS gönderilmesi gerekiyor.  Kampanya sadece bedava yakıt alışveriş imkanı sunmuyor. Kampanya detaylarında taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal kart ve mail order işlemleri gibi bazı harcama türlerinin dahil olamayacağı da belirtiliyor. 

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