Dev kağıt havlunun tanesi 19 TL’ye düşüyor! Vatandaşlar o markete nasıl koştuklarını şaşırdı

Havlu kağıtta indirim bekleyen vatandaşlara bu sefer indirim kampanyası Bizim Toptan marketlerden geldi. Dev havlu kağıdın tanesini 19 TL’ye satışa çıkartan market zincirleri, 15 Ocak 2024 tarihine kadar kampanyayı geçerli kılacak. İşte Bizim Market havlu kağıt indiriminin detayları...

Dev kağıt havlunun tanesi 19 TL’ye düşüyor! Vatandaşlar o markete nasıl koştuklarını şaşırdı
Yayın Tarihi:

Havlu kağıt indirimi bekleyen vatandaşlara bu sefer müjdeli haber A101, Şok, Bim ya da Migros’tan gelmedi. Bizim Toptan market 1 Ocak aktüel ürünler kataloguyla dev nitelikteki havlu kağıdın tanesini 19,75 TL’ye satışa çıkardı. Kapanın elinde kalacak bu kampanya sayesinde vatandaşlar görülmemiş fırsatlar kampanyası altında, havlu kağıdı stoklayabilecek. 1 Ocak tarihinde başlatılan bu indirim kampanyası 15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

RULONUN TANESİ 19,75 TL’YE SATILACAK 

Bizim Toptan Marketin 1 Ocak 2024 aktüel ürünler katalogu ile vatandaşlar indirimli şekilde birçok farklı ürüne ulaşım sağlayabilecek. 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak Selpak marka kağıt havlu dev rolu 19,75 TL’ye kadar düşecek. Görülmemiş fırsatlar kampanyası adı altında sunulan bu kampanyayla ürünler kapanın elinde kalacak. Bir dev rulo iki küçük ruloya tekabül edecek. Üstelik bu kampanya müşteri başına on adet ile sınırlandırıldı. Yani vatandaşlar her 50 TL ve üzeri alışverişlerinde 10 defaya mahsus Selpak marka kağıt havlu dev ruloyu 19,75 TL’ye alabilecek.

RULONUN TANESİ 19,75 TL’YE SATILACAK

BİZİM TOPTAN MARKET 1 15 OCAK 2024 AKTÜEL KATALOGU

Bizim Toptan market başlatmış olduğu 1 Ocak aktüel ürünler kataloguyla yalnızca dev rulo kağıdı değil temel gıdadan hijyen ürünlerine kadar bir çok ürünü de indirimli şekilde satışa çıkardı. 50 TL ve üzeri alışverişlerde vatandaşlar reçel, çikolata, katı sıvı sabun çeşitleri, ıslak mendil, atıştırmalıklar, Türk kahvesi, ketçap - mayonez, ton balığı, cif, duş jeli gibi ürünlerini indirimli şekilde Bizim Toptan market raflarından satın alabilecek. Sizlerde hemen 15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu aktüel ürünler katalogundan yararlanmak istiyorsanız, sizlere en yakın olan Bizim Toptan markete uğrayabilir. Her 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirimli şekilli ürünlerden yararlanabilirsiniz.

BİZİM TOPTAN MARKET 1 15 OCAK 2024 AKTÜEL KATALOGU

BİZİM TOPTAN MARKET 1 15 OCAK 2024 AKTÜEL KATALOGU

BİZİM TOPTAN MARKET 1 15 OCAK 2024 AKTÜEL KATALOGU

Öne Çıkanlar
Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak
2024’te hangi burçlar şanslı olacak? Astrolog Öner Döşer’den önemli açıklamalar 2024’te hangi burçlar şanslı olacak? Astrolog Öner Döşer’den önemli açıklamalar
Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü
Çok Okunanlar
Ocak ayı konut kredisi kullanmak bir başka avantajlı! Peşinatsız yüzde 100 ödemeli kredi veriliyor Ocak ayı konut kredisi kullanmak bir başka avantajlı! Peşinatsız yüzde 100 ödemeli kredi veriliyor 7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor 7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü Gram altını olanlar dört gözle o tarihi bekleyecek! İslam Memiş yılın son tüyosunu verdi Gram altını olanlar dört gözle o tarihi bekleyecek! İslam Memiş yılın son tüyosunu verdi Ziraat Bankası yeni yılda yine yaptı yapacağını! O kartı kullanana 400 TL geri ödeme yapıyor Ziraat Bankası yeni yılda yine yaptı yapacağını! O kartı kullanana 400 TL geri ödeme yapıyor 2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor 2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor