Dev kağıt havlunun tanesi 19 TL’ye düşüyor! Vatandaşlar o markete nasıl koştuklarını şaşırdı

Havlu kağıt indirimi bekleyen vatandaşlara bu sefer müjdeli haber A101, Şok, Bim ya da Migros’tan gelmedi. Bizim Toptan market 1 Ocak aktüel ürünler kataloguyla dev nitelikteki havlu kağıdın tanesini 19,75 TL’ye satışa çıkardı. Kapanın elinde kalacak bu kampanya sayesinde vatandaşlar görülmemiş fırsatlar kampanyası altında, havlu kağıdı stoklayabilecek. 1 Ocak tarihinde başlatılan bu indirim kampanyası 15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

RULONUN TANESİ 19,75 TL’YE SATILACAK

Bizim Toptan Marketin 1 Ocak 2024 aktüel ürünler katalogu ile vatandaşlar indirimli şekilde birçok farklı ürüne ulaşım sağlayabilecek. 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak Selpak marka kağıt havlu dev rolu 19,75 TL’ye kadar düşecek. Görülmemiş fırsatlar kampanyası adı altında sunulan bu kampanyayla ürünler kapanın elinde kalacak. Bir dev rulo iki küçük ruloya tekabül edecek. Üstelik bu kampanya müşteri başına on adet ile sınırlandırıldı. Yani vatandaşlar her 50 TL ve üzeri alışverişlerinde 10 defaya mahsus Selpak marka kağıt havlu dev ruloyu 19,75 TL’ye alabilecek.





BİZİM TOPTAN MARKET 1 15 OCAK 2024 AKTÜEL KATALOGU

Bizim Toptan market başlatmış olduğu 1 Ocak aktüel ürünler kataloguyla yalnızca dev rulo kağıdı değil temel gıdadan hijyen ürünlerine kadar bir çok ürünü de indirimli şekilde satışa çıkardı. 50 TL ve üzeri alışverişlerde vatandaşlar reçel, çikolata, katı sıvı sabun çeşitleri, ıslak mendil, atıştırmalıklar, Türk kahvesi, ketçap - mayonez, ton balığı, cif, duş jeli gibi ürünlerini indirimli şekilde Bizim Toptan market raflarından satın alabilecek. Sizlerde hemen 15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu aktüel ürünler katalogundan yararlanmak istiyorsanız, sizlere en yakın olan Bizim Toptan markete uğrayabilir. Her 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirimli şekilli ürünlerden yararlanabilirsiniz.











