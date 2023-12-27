Dev kamu bankası konut kredisi kapsamını genişletti! Tamamlanmayan ev kalmayacak

Maliyetlerin artması her kaleme etkisini gösteriyor. Ekonomik sebeplerden ötürü, konut yapımı yarıda kalmış bireylere Halkbank tarafından yeni destek kampanyası açıklandı. Halkbank’tan konut tamamlama kredisi adı altında başlatılan kampanya kapsamında bankanın resmi internet sitesinde 100.000 TL konut kredisi örnek hesaplaması da sunuldu.

Kendi arsası üzerine tamamlanmamış konutların tamamlanmasına yönelik destek sağlayacağını açıklayan Halk Bankası, başvuru şart ve koşullarını da açıklamış bulunuyor. Sağlanan kredi desteği ile birlikte depreme dayanıklı, modern bir şekilde yarım kalan inşaat halindeki binaların tamamlanması hedefleniyor.





HALKBANK KONUT TAMAMLAMA KREDİSİ

Halk Bank konut tamamlama kredisi başvuru koşullarının tamamlanması için bazı şartlar mevcut iken kredi tutarı için de farklı hesaplamalar mevcut. Halkbank tarafından sağlanacak olan kredi tutarı, tamamlanacak olan yapının asgari %70 tamamlanma seviyesi değeri ile %100 tamamlanma durumu için öngörülmüş olan değer arasındaki farkın hesaplanması sonrası verilmektedir. Bankanın resmi internet sitesinde örnek hesaplama bulunmaktadır. Örnek hesaplama tablosu 100,000 TL üzerinden gerçekleşmektedir.

Öte yandan kredi kullanacak bireyin gayrimenkul inşaatı ve ticareti işleri ile uğraşmıyor olması zorunluluğu mevcut iken kredi sağlanacak inşaatın en az %70’nin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kredi aylık faiz oranı 3,99 olarak açıklanmıştır ve azami 120 ay vade imkanı sunulmaktadır.

Krediden kesilecek olan tahsis tutarı ise kredi tutarının %0,5’i kadar olacaktır. Konut tamamlama kredisinden faydalanmak isteyen bireyin banka şubesine başvurması yeterli olacaktır. Banka tarafından sunulan hesaplama tablosunda 100.000 TL örnek bir kredi tutarı için 120 ay vadede aylık 4 bin 26 TL taksit hesaplaması yapılmış bulunmaktadır.