Devlet bayram öncesi 1900 TL nakit yardımı yapacak! Dar gelirliler hemen başvurabilir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilgili hesaplara 1.900 TL destek fonunun yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmama şeklindeki sosyal refah yaklaşımıyla ülkenin ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bakan Göktaş, bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını aktardı.





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ekonomisinin büyüyüp geliştiğini, bu durumda sosyal yardım ödemelerinin halkın refahını artırmaya devam ettiğini belirterek, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde bu ay yapılması planlanan ödemelerin hesaba aktarılacağını söyledi.

"72,3 milyar lira ödendi"

Bakan Göktaş, hanelere toplam 72,3 milyar TL destek sağlandığını belirterek, bu ay yapılacak destek ödemeleri hakkında şunları söyledi: "Yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye Aile Destek Programı çerçevesindeki ödemeleri ilgili hesaplara aktaracağız. Bu kapsamda bu ay yoksul hanelere toplam 4 milyar lira ödeyeceğiz.”

ZAM GELMEDİ

Aile Destek Programı ödemelerinde artış yaşanmadı. Geçen yılki ödemeler bu yıl da devam edecek. Söz konusu ödeme çerçevesinde dar gelirli hanelere 1.900 liraya kadar ödeme yapılacak.





Ödemeler aile desteği kapsamında devam edecek. Dar gelirli bireylerin bu programa başvuruları devam ediyor. İşsiz ve dar gelirli bireylere yönelik yardım başvuruları e-devlet kapısı üzerinden kabul edilecek.

Başvuru yapmak için yukarıda anlatıldığı gibi 'e-Devlet' arama alanına sosyal yardım başvurunuzu girin ve 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' bölümünden başvurunuzu yapın.