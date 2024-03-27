Devlete borcu olanlara müjde! Borçlara yapılandırma geldi geliyor

Devlete borcu olan vatandaş uzun zamandır yapılandırma konusunda açıklamaları merakla takip ediliyor. Uzmanların açıklamalarına göre devlet borçlanan birey sayısının gün gün artmaya devam ettiği belirtirken, seçimlerin hemen akabinde yeni bir yapılandırma yasasının açıklanacağı da iddia ediliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından son dakika yapılan paylaşımda 2024 yılı bitmeden yeni bir borç yapılandırmasının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Vergi, KYK borçları , trafik cezaları, GSS primleri ya da SGK primleri gibi birçok borcunu ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan bu açıklama sonrasında gözler hükümete çevrildi





BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN GELECEK

2024'ün 2. yarısı itibari ile yapılandırma yasasının çıkabileceği tahminlerinde bulunan Erdursun borçluların ödeyemedikleri borçlarını faizsiz veya düşük faizle ödeyeceklerini belirtirken, hacizden ve taksitlendirme işlemlerinden de bu şekilde kurtulabileceği müjdesini verdi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Henüz borç yapılandırması ile alakalı hükümet tarafından bir açıklama yapılmadığı için hangi borçların yapılandırmaya dahil olacağı konusu da net olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar tarafından trafik cezaları, vergi ve devlete ödenen primlerin yapılandırmaya dahil olabileceği belirtilmiş bulunuyor. Borç faizlerinin silinmesini sağlayacak ve tüm borcun taksitlere bağlanmasına olanak tanıyacak olan borç yapılandırması hacizlerin ortadan kaldırılmasına ve borçların ödenmesinde kolaylık sağlanmasına imkan tanıyacak