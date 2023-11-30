Devletin sosyal yardımı geri döndü! Dar gelirli ailelere tek şartla 1250 TL yardım bağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hak sahibi vatandaşlara aylık düzenli maddi destek ödemesi yapmaktadır. İşte koşullar..

Devletin sosyal yardımı geri döndü! Dar gelirli ailelere tek şartla 1250 TL yardım bağlanacak
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"Bu koşulları sağlayanlara aylık 1.250TL destek"

Aile Destek Programı'nın kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hane bazında destek sağlanmaktadır. Bu, mali güçlükleri olan ailelere yönelik bir hükümet mali yardım programıdır.

Aile Desteği Ödemesi Nedir?

Aile Destek Ödemeleri, devlet tarafından maddi sıkıntı yaşayan ailelere sağlanan sosyal yardım programlarıdır. Program, belirli kriterleri karşılayan ailelere düzenli mali yardım sağlıyor.

Nasıl başvurulur?

Aile Destek Programından faydalanmak isteyenler e-Devlet Kapısı'ndan veya ev adreslerinin ait olduğu Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunabiliyor. Başvurular hane gelir düzeyi, çocuk sayısı, engelli kişi sayısı şeklinde kriterlere göre değerlendiriliyor. Başvuru işlemi sırasında istenen belgeler genel olarak gelir durumunu teyit eden belgeler ve çalışan listesinin bir kopyasını içerir.

Dar gelirli ailelere tek şartla 1250 TL yardım

Ödeme tutarı nasıl belirleniyor?

Aile Destek Programı ödemeleri hanenin aylık gelir aralığı hesaplanarak çıkan sonuca göre ki tutarlarda yapılandırılmaktadır. Gelire göre ödeme tutarı aşağıdaki gibidir;

450 TL ve altında gelirleri olan ailelere: 1.250 TL

450 TL üzerinde ve 911,15 TL ve altında gelirleri olan ailelere: 1.100 TL

911,15 TL üzerinde ve 1372,30 TL ve altında gelirleri olan ailelere: 950 TL

1372,30 TL üzerinde ve 1833,45 TL'den az gelirleri olan ailelere: 850 TL

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