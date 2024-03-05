Devletten kadına arka arkaya destek! 4'ü bir arada o kadınlara anında verilecek

Hükümet tarafından kadınlara özel olarak çok sayıda destek sağlanmaktadır. Özellikle de desteğe muhtaç ve hayatını yalnız idame ettiremeye çalışan kadınlara desteklerin ardı arkası kesilmemektedir. Özellikle de devlet tarafından sağlanan sosyal yardım programlarında faydalanan kadınlara özel de bir çok artı destek sağlanmaktadır. Devlet, belli kesimde yer alan genç kadına özel olarak bir çok destek programı hazırlamış bulunmaktadır. Bunlardan ilki evlenecek olan genç kadına sağlanan ve halk arasında çeyiz parası olarak bilinen destektir. Belli şartları taşıyan gençlere belli tutarda destek sağlanmaktadır.

ÇEYİZ PARASI DESTEĞİ

Çeyiz parası evlenecek olan genç kızlara destek sağlamak amacıyla hükümet tarafından sağlanan maddi yardım olarak bilinmektedir. Halk arasında evlenme ödeneği olarak tabir edilen bu destek annesi veya babası vefat etmiş, Ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilmektedir. Çeyiz parasının tutarı yetim aylığı alan kız çocukları için son alınan aylığın 24 ile çarpılması şeklinde hesaplanmıştır. Emekli sandığında aylık alan yetim kızlar için son alınan aylığın 12 ile çarpılması sonrasında çeyiz parasının miktarı hesaplanmaktadır. Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda bir kız çocuğu bin TL yetim aylığı alıyorsa çeyiz parası olarak 24.000 TL nakit ve Tek seferlik ödeme alacaktır. Öte yandan Emekli Sandığı kapsamında 1500 TL aylık alan kız çocuğu çeyiz parası olarak 18.000 TL almaya kazanacaktır.





Kadının yaşının fark etmediği bu destek ödemesinde Tek şart evlendiği sırada yetim maaşını ödeniyor olması gerekmektedir. 2024 yılı hesaplamalarında babasından 3.000 lira yetim aylığı falan bir kadın, çeyiz yardımı olarak 72.000 Tek seferlik ödeme almaktadır.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ

Devlet tarafından ödenen bu destek, Yeni evlenecek çiftlere belli şartları taşımaları durumunda tek seferlik olarak sağlanırken başvurular Aile Bakanlığı'na yapılmaktadır. 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl vade ile geri ödemesi sağlanan 150.000 Lira destek ödemeleri tamamen faizsiz bir şekilde tamamlanmaktadır. Nikah tarihinden en az 2 ay önce başvurulması gerekliliği bulunan bu destekte 30 yaş şartı yer almaktadır. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmaktadır





ÇEYİZ HESABINA ARTI DEVLET ÖDEMESİ

Evlilik planı yapan gençlerin birikim yapmalarının sağlanması adına devlet tarafından da destek sağlanan tasarruf hesabı olarak bilinmektedir. Bir hesapta belli bir süre boyunca düzenli birikim yapan bireylere, devlet ödeme süresine ve birikimine göre katkı sağlamaktadır. 36 ay ile 47 ay arasındaki birikimlere devlet tarafından %20 ek ödeme verilirken, 60 ay ve üzeri hesaptaki birikim tutarına devlet yüzde 25 eklemektedir

EVLENEN KADINA TAZMİNAT

Çalışan kadınlara evlenmesi halinde SGK tarafından avantajlı destek ödemesi yapılmaktadır. Evlenen kadınlar evlendikleri bir yıl içerisinde başvurmaları durumunda, çalıştıkları iş yerinde biriken tazminatlarını otomatik olarak alabilmektedir.