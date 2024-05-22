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Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala devlet tarafından bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek olan yol yardımı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:15
Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarının kolaylaşması adına devlet tarafından Aİle Bakanlığı aracılığı ile bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler özellikle de ailesi dar gelirli olan öğrenciye sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine sağladığı destekler arasında Kurban Bayramı desteği oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Aslında bir kaç senedir ulaşım yardımı adı altında ödenen destekler, Kurban Bayramı tatilini ailesinin yanında geçirmek isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine desteğine devam ediyor. Kurban Bayramına az bir vaklit kala ailesinin yanına dönmek isteyen öğrenciler, ulaşım yardımı başvurusu yapamk adına harekete geçmeye başlamış bulunuyor. Ailesinden uzakta il dışında eğitim gören üniversite öğrecisine yılda 2 sefer gidiş olmak üzere toplamda 5000 TL ödeme yapılıyor.

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ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ

Ailesinden uzakta başka illerde eğitim gören dar gelirli öğrencinin gidiş dönüş masfrafları senede 2 kere Bakanlık tarafından karşılanıyor. Kurban Bayramı için de başvuru yapılabilirken, Öğrenciye bu ödeme Kurban Bayramı desteği olarak sağlanıyor. Başka bir ilde eğitim alan üniversite öğrencisine sağlanan bu destek için üst yaş sınırı 25 olarak belirlenmiş bulunuyor. 

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Ulaşım desteği başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi hizmet binaları üzerinden tammalanabiliyor SYDV'lere yapılan başvurular sırasında kimlik ibrazı gerekiyor. 

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ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR ÖDENİYOR

Öğrenciye ulaşım desteği iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplamda 4 kere ödeniyor. Geçtiğimiz sene tek seferlik 750 TL olan destek bu sene en fazla 1250 TL olarak ödenmekteyken, toplamda 5 bin lira olarak ödeniyor.

Bu destekle, memleketine dönmek isteyen öğrencilerin ulaşım masrafları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmış olacak. Başvuru yapmak için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirsiniz

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