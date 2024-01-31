Dibe çakılan Bitcoin'de yükseliş sinyali! Uzman isim tarih verdi

Bitcoin üzerinde düşüşler yaşanırken piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi Bitcoin 2024 yılına hızlı giriş yaptı. Bzetmex'in CEO'su Erdoğan Turan, yeni tahminlerini açıkladı.

Dibe çakılan Bitcoin'de yükseliş sinyali! Uzman isim tarih verdi
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Bitcoin fiyatları üzerinde dalgalanmalar yaşanırken Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu Bitcoin ETF'ye ilişkin onay kararı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bilgi verildi.

Kripto para birimlerinde fiyatlarında kısa süreli düşüşler yaşanırken 49 bin dolar seviyelerine taşıyan bu gelişmelerle beraber 11 spot Bitcoin ETF'ye dair nakit akışıyla beraber ilk günde 4,6 milyar dolar olarak ölçüldü. Bzetmex'in CEO'su Erdoğan Turan, son gelişmeleri değerlendirerek Bitcoin için 2024 tahminleri açıklandı.
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SİNYALLERDEN OLUMLU İŞARET
Kripto para piyasalarında gidişata bakılarak makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu belirteren Turan, değerlendirmeler üzerine açıklamalarda bulundu. ABD Merkez Bankası FEd kararı üzerine artıilar yaşanırken 2024 yılında üç faiz indirimi yapılacağı belirtildi. CME FedWatch'a göre 20 Mart'taki toplantıda ilk indirimin yapılması olasılığı yüzde 65 seviyelerinde güncel rakamlar belirlendi. Fed'in faiz indirimi döngüsüne girmesi, parasal sıkılaşma durumlarına karşılık gevşeklikler yaşandı.

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