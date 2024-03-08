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Doğalgaz faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Kış aylarında doğalgaz tüketimi sürekli olarak artış gösterir. Doğalgaz faturasını ödemekte zorlananlar için ise bankalar tarafından eşi benzeri görülmemiş kampanyalar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:06
Doğalgaz faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Son dönemde doğalgaza yapılan zamlar vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemelerini zorlaştırdı. Bu durum karşısında bazı bankalar halkın karşılaştığı sıkıntıları hafifletmek için çeşitli önlemler almaya başladı.

BANKALAR PEŞ PEŞE DUYURDU!

Bankalardan yapılan açıklamada, fatura ödemeleri için ücretsiz taksit imkanı sunulduğu belirtildi. Peki hangi bankalar hangi promosyonları sunuyor? Bankanın doğal gaz oranlarına ilişkin teklifleri şunları içerir:

Doğalgaz faturasını ödeyemeyen hemen başvursun

ZİRAAT BANKASI

Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile 31 Aralık 2024'e kadar İGDAŞ vezneleri ile birlikte igdas.istanbul ve İGDAŞ mobil kanallarından fatura ödemelerinizi 6 vade farksız taksitle alabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK

Doğalgaz faturasını Kuveyt Türk'te ödeyenlere üç taksit seçeneği sunulacak. Bankadan yapılan açıklamada 31 Mayıs 2024'e kadar Kuveyt Türk İnternet Şubesi, Kuveyt Türk Mobil, şube kanalları, İĞDAŞ vezne ve İĞDAŞ internet sitesi üzerinden yapılacak ödemeler üç taksitte yapılacak. Kampanya minimum 100TL, maksimum 7500TL tutarındaki işlemlerde geçerlidir. Üç aya eşit olarak dağıtılan faturalar için ek ücret alınmaz.

VAKIFBANK

Vakıfbank'ın başlattığı kampanya 31 Mayıs 2024'e kadar geçerlidir. Bu kampanyada İGDAŞ vezneleriyle internet siteleri üzerinden yapılan 100 TL ile 20.000 TL arasındaki tüm fatura ön ödemelerine 3 ay faizsiz taksit imkanı sunulmaktadır.

TEB BANKASI

TEB kredi kartı ile İGDAŞ vezneleri, İGDAŞ internet sitesi veya bankanın mobil uygulamasından yapacağınız doğal gaz ödemeleri ekstrenize üç taksit halinde ücretsiz olarak yansıyacaktır.

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