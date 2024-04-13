Doğalgaza Mayıs'ta zam şoku! Faturalara 150 TL artı ekleniyor

Karadeniz doğalgazının keşfi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde de 1 aylık bedava kullanım hakkı ve aylık 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması devreye girmişti. Bu müjdelerde Mayıs ayında 1 aylık bedava uygulamasının yanı sıra 25 metreküp doğalgazda 1 sene süreyle bedava olarak sunulacağı belirtilmişti. Mutfak ve banyo da kullanılan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulamasının sonuna gelimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Nisan ayında verilen müjdeden 1 yıl geçti ve Bu nisan ayında indirimli doğalgaz uygulaması sona erecek. bu kapsamda doğalgaz kullanıcıları aylık ne kadar doğalgaz artı ödemesi yapacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki indirimli doğalgaz uygulaması devam edecek mi?





İNDİRİMLİ DOĞALGAZ UYGULAMASI BİTİYOR

1 Mayıs tarihinden sonra 25 metreküp bedava doğalgaz uygulamasının biteceği biliniyor. Geçtiğimiz eenden bu yana toplamda 43 milyar liralık indirim sağlandığı, hükümet tarafından belirtilirken, kişi bazlı olarak aylık yaklaşık 150 TL'ye tekabül ettiği de biliniyor. 1 aylık bedava doğalgaz uygulamasının yanı sıra hane başı 150 liraya tekabül eden indirimli doğalgaz uygulaması da bitiyor.

Bu indirim uygulamasının devam edip etmeyeceği ile alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama gelmez iken, uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamalarda Mayıs ayında doğalgaz faturalarının 150 TL artacağı belirtilirken, konu ile alakalı gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrili bekliyor.





DOĞALGAZA ZAM NE ZAMAN?

Yeni yılda da artmaya doğalgaz fiyatlarına ne zaman zam geleceği merak ediliyor. BOTAŞ ay ay doğalgaz fiyat güncellemesini sunarken, henüze net bir açıklama gelmese de Mayıs ayı itibari ile revizeye gidebileceği tahmin ediliyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada Nisan ayı için geçerli olan fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilirken, Mayıs ayı açıklaması için gözler BOTAŞ'a çevrilmiş bulunuyor.