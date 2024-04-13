Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Doğalgaza Mayıs'ta zam şoku! Faturalara 150 TL artı ekleniyor

BOTAŞ ay ay doğalgaz fiyat güncellemesini sunmaya devam ediyor. Mayıs zam açıklaması ise ağızları açık bırakacağa benziyor

Yayın Tarihi: 13.04.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:30
Doğalgaza Mayıs'ta zam şoku! Faturalara 150 TL artı ekleniyor

Karadeniz doğalgazının keşfi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde de 1 aylık bedava kullanım hakkı ve aylık 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması devreye girmişti. Bu müjdelerde Mayıs ayında 1 aylık bedava uygulamasının yanı sıra 25 metreküp doğalgazda 1 sene süreyle bedava olarak sunulacağı belirtilmişti. Mutfak ve banyo da kullanılan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulamasının sonuna gelimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Nisan ayında verilen müjdeden 1 yıl geçti ve Bu nisan ayında indirimli doğalgaz uygulaması sona erecek. bu kapsamda doğalgaz kullanıcıları aylık ne kadar doğalgaz artı ödemesi yapacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki indirimli doğalgaz uygulaması devam edecek mi?

tll

İNDİRİMLİ DOĞALGAZ UYGULAMASI BİTİYOR

1 Mayıs tarihinden sonra 25 metreküp bedava doğalgaz uygulamasının biteceği biliniyor. Geçtiğimiz eenden bu yana toplamda 43 milyar liralık indirim sağlandığı, hükümet tarafından belirtilirken, kişi bazlı olarak aylık yaklaşık 150 TL'ye tekabül ettiği de biliniyor. 1 aylık bedava doğalgaz uygulamasının yanı sıra hane başı 150 liraya tekabül eden indirimli doğalgaz uygulaması da bitiyor. 

Bu indirim uygulamasının devam edip etmeyeceği ile alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama gelmez iken, uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamalarda Mayıs ayında doğalgaz faturalarının 150 TL artacağı belirtilirken, konu ile alakalı gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrili bekliyor. 

tll

DOĞALGAZA ZAM NE ZAMAN?

Yeni yılda da artmaya doğalgaz fiyatlarına ne zaman zam geleceği merak ediliyor. BOTAŞ ay ay doğalgaz fiyat güncellemesini sunarken, henüze net bir açıklama gelmese de Mayıs ayı itibari ile revizeye gidebileceği tahmin ediliyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada Nisan ayı için geçerli olan fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilirken, Mayıs ayı açıklaması için gözler BOTAŞ'a çevrilmiş bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

ATM'den para çekenler için yeni dönem startını aldı! O kesim için para çekmek artık hayal olacak

O bireye müjde! 45.000 TL'ye ek 20.000 TL hibe edilecek

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Doğalgaza Mayıs'ta zam şoku! Faturalara 150 TL artı ekleniyor

Emekliye son dakika zam müjdesi! Maaşları uçuracak oran sızdı! yüzde 6-10 refah geliyor

O bireye müjde! 45.000 TL'ye ek 20.000 TL hibe edilecek

ATM'den para çekenler için yeni dönem startını aldı! O kesim için para çekmek artık hayal olacak

O banka müşterilerini aylık 22 bin 841 TL maaşa bağlıyor! 4 bankadan flaş açıklama

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor