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Dolar biriktirenin baharı kışa dönecek! Resmen yasaklandı: Dolar kurunda flaş gelişme

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ilişkin kritik bir karar alındı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 22:49
Dolar biriktirenin baharı kışa dönecek! Resmen yasaklandı: Dolar kurunda flaş gelişme

Merkez Bankası tarafından alınan yeni bir kararla, dolar sahiplerini zor durumda bırakacak bir adım atıldı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına yönelik kritik bir karar alındı. Dolar kurundaki dalgalanmaların önüne geçebilmek amacıyla uygulamaya konulan KKM, iki yılı aşkın sürede ekonomide 818 milyar TL'lik bir zarara neden oldu. Geçtiğimiz yıl yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte ekonomi modelinde değişiklikler yapıldı ve KKM'nin tasfiyesi planlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM sahipleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. İşte detaylar...

para

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU SAHİPLERİNİ ZOR DURUMDA BIRAKACAK ADIMI ATTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Temmuz tarihinden itibaren bireysel Kur Korumalı Mevduat (KKM) yatırımcılarına sunulan vergi istisnasını kaldırdı. Bireysel yatırımcılar, KKM'den elde ettikleri gelirler için vergi ödememek avantajıyla bu yatırım aracını tercih ediyordu. Ancak KKM'deki tasfiye hızının son haftalarda düşüş göstermesi üzerine TCMB, bu önemli kararı aldı. Ekonomistler, bu kararın birçok yatırımcının farklı yatırım alternatiflerine yönelmesine yol açabileceğini ve döviz tevdiat hesaplarına girişlerin artabileceğini öngörüyor. Bu durum, dolar kuru için tehlikeli olabilir ve ekonomide yeni dalgalanmalara sebep olabilir. İşte diğer ayrıntılar...

toplu para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan yeni kararla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) yatırımcılarına sağlanan vergi istisnası kaldırıldı. Bu karar, bireysel yatırımcıların KKM'den elde ettikleri gelirler için vergi ödememek avantajını sona erdiriyor. Halihazırda KKM'de bulunan yaklaşık 65 milyar dolarlık paranın bir kısmının döviz tevdiat hesaplarına yönelmesi ihtimali, dolar kurunda yukarı yönlü dalgalanmalara neden olabilir.

Ekonomistler, bu kararın birçok yatırımcının farklı yatırım araçlarına yöneleceğini ve döviz tevdiat hesaplarına girişlerin artabileceğini öngörüyor. Bu durum, dolar kuru üzerinde baskı oluşturabilir ve yeni ekonomik dalgalanmalara yol açabilir. Dolayısıyla, KKM'deki tasfiye sürecinin yıl sonuna kadar devam etmesi ve yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Yeni ekonomi yönetimi, KKM uygulamasının ekonomide yarattığı 818 milyar TL'lik tahribatı göz önünde bulundurarak, ekonomi modelinde değişikliklere gitmişti. Bu bağlamda, KKM'nin tasfiye planı devreye sokuldu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM sahipleri için yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

KKM uygulamasının sonlanması, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesini teşvik edebilir. Bu süreçte, döviz tevdiat hesaplarına artan ilgi, dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Bu nedenle, TCMB'nin KKM'deki tasfiye sürecini yıl sonuna kadar yayarak yönetmesi ve yeni adımlar atması bekleniyor.

Sonuç olarak, bireysel KKM yatırımcılarına yönelik vergi istisnasının kaldırılması, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine ve döviz tevdiat hesaplarına artan ilgi nedeniyle dolar kurunda dalgalanmalara yol açabilir. Bu süreçte, TCMB'nin KKM'deki tasfiye sürecini dikkatli bir şekilde yönetmesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Ekonomi yönetimi, bu kararların ekonomiye olası etkilerini göz önünde bulundurarak, gerekli adımları atmaya devam edecektir.

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