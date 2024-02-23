Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Doların Türk lirası karşısında değer kazanması iş dünyasında endişe yaratmaya başladı. 21 Şubat 2024'te güne 30,95 dolardan başlayan dolar kuru 31 lira psikolojik eşiğini geçerek sınırlı ama yükseliş trendine girdi. TL'nin ise bu durumda dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği görüldü.

Ekonomi yönetiminin kontrolünde olan dolar kuru, son zamanlardaki kademeli yükseliş eğilimini sürdürerek 31,01'e ulaştı. Uzmanlar, seçim dönemine kadar doların baskı altında kalacağını vurguluyor. Ancak yatırımcılar doların seçim sonrası performansını merakla bekliyor.





Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana ABD dolarının Türk lirası karşısında değer kazandığı biliniyor. TL doların karşısındaki değerlenme oranı son 12 ayda yüzde 65'e ulaşırken, bir ayda artış oranı yüzde 2,57 oldu.

Türk Lirasının önceliklendirilmesi için çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bankalar, KKM süresi dolan müşterilere yüklü miktarda TL mevduat imkânı sunarak TL büyümesini teşvik etmeye çalışıyor. Ancak KKM'den ayrılan vatandaşların döviz hesaplarını ve fiziki doları tercih etmeye devam etmesi, dolara olan talebin artmasına neden olarak dolar kuru üzerinde baskı riski yaratıyor.

Uzmanlar seçim sonrasında dolar kurunun bir miktar yükseleceğini öngörüyor. Ancak "dolar 20 liraya düşecek" gibi iddiaların gerçek olmadığını ve bu şekildeki düşüşün Türkiye ekonomisine zarar verebileceğini söylüyorlar.