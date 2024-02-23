Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,06 0,23%
EURO
33,64 -0,03%
ALTIN
2.016,04 0,46%

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dolar, TL karşısında değer kazanmaya devam ederken uzmanlar, seçim sonrasında doların 20 liraya düşeceğini tahmin ediyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:24
Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Doların Türk lirası karşısında değer kazanması iş dünyasında endişe yaratmaya başladı. 21 Şubat 2024'te güne 30,95 dolardan başlayan dolar kuru 31 lira psikolojik eşiğini geçerek sınırlı ama yükseliş trendine girdi. TL'nin ise bu durumda dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği görüldü.

Ekonomi yönetiminin kontrolünde olan dolar kuru, son zamanlardaki kademeli yükseliş eğilimini sürdürerek 31,01'e ulaştı. Uzmanlar, seçim dönemine kadar doların baskı altında kalacağını vurguluyor. Ancak yatırımcılar doların seçim sonrası performansını merakla bekliyor.

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak

Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana ABD dolarının Türk lirası karşısında değer kazandığı biliniyor. TL doların karşısındaki değerlenme oranı son 12 ayda yüzde 65'e ulaşırken, bir ayda artış oranı yüzde 2,57 oldu.

Türk Lirasının önceliklendirilmesi için çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bankalar, KKM süresi dolan müşterilere yüklü miktarda TL mevduat imkânı sunarak TL büyümesini teşvik etmeye çalışıyor. Ancak KKM'den ayrılan vatandaşların döviz hesaplarını ve fiziki doları tercih etmeye devam etmesi, dolara olan talebin artmasına neden olarak dolar kuru üzerinde baskı riski yaratıyor.

Uzmanlar seçim sonrasında dolar kurunun bir miktar yükseleceğini öngörüyor. Ancak "dolar 20 liraya düşecek" gibi iddiaların gerçek olmadığını ve bu şekildeki düşüşün Türkiye ekonomisine zarar verebileceğini söylüyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek
2
Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak
3
Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler
4
Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar
5
EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın
6
Ramazan pidesi fiyatları 2024! Tarife güncellendi: İşte ilk tutar
7
Parasını buna yatıran tomarla para alacak! Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturan kazanç kapısı!

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Migros Ramazan kolisi kaç TL? 2024 Migros Ramazan kolisi fiyatları

Epic Games Store’da 620 TL’lik Oyun Bedava! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

O Üniversitesiye Sözleşmeli Personel Alımlar Başladı! KPSS Şartı Sadece 50! İşte Dolgun Maaşlar ve Başvuru Detayları

Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri