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Dolar kuru o tarihte 8 TL birden çakılacak! Dolar biriktirenler ne yapacağını şaşıracak!

Giderek artan enflasyon oranları sebebiyle döviz kuru da bu denli etkilenmektedir. Türkiye de de döviz kurunun dalgalı oluşu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:28
Dolar kuru o tarihte 8 TL birden çakılacak! Dolar biriktirenler ne yapacağını şaşıracak!

Giderek artan enflasyon rakamları doğrudan döviz kurunu etkilemektedir. Mahfi Eğilmez tarafından da döviz kuruyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında faiz politikasının yanı sıra yapısal reformlara duyulan ihtiyaç da gündeme geldi. 

Faiz oranları yanlış belirlendiği takdirde ekonomiyi batıracak, doğru belirlenirse de ekonomiyi kurtaramayacağını belirten Eğilmez tarafından ekonomide yapısal reformlar yapılmadan faiz artışı da sınırlı olacaktır denildi. 

Bildiğiniz gibi yalnızca faiz artışı yapılarak işin içinden çıkılmamakta diyen Eğilmez doların düşeceği tahmin edildi. Döviz satılıyor ve alınıyor. Bu durum bir süre sonra tersine dönecek. Bildiğiniz gibi kur da 32 TL ile 33 TL'de tutunmaya çalışıyor. Bunun en büyük sebebi de GSMH'de yüksek görünsün diye. 

Döviz 25'e Düşecek! 

Dolar

GSMH hesaplaması yapılırken cari fiyat etkili olmaktadır. Piyasada olan cari fiyatla toplanan her mal bu yılın toplam GSMH'sini vermektedir. Onu da yıl ortalaması döviz kuruna bölüyoruz. Yani döviz kuru ne kadar düşük ise sonuç o kadar yüksek oluyor. Bunları engellemek için de elbette baskı oluşturuyoruz. Bu da enflasyonun düşük çıkmasına neden oluyor. 

IMF'nin demesine göre enflasyon 45 olacak. Fakat ben 50 ile 52 civarı olacağını diyorum. kuru bıraksak biz nereye geleceğiz. Faiz artarsa Türk Lirası değer kazanacak. Faiz bugün 50, bu gidişle 80'e çıkar. Kur büyük ihtimalle 25'e düşebilir dedi. 

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir. 

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