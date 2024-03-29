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Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta faizlerde yaşanan 500 baz puanlık artışın ardından, ekonomideki dengeleri sağlama adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 22:31
Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde tarihi bir adım atarak, faiz oranını 500 baz puanlık bir artışla yüzde 50 seviyesine yükseltti. Bu kararla birlikte, son yılların en yüksek faiz oranına ulaşan TCMB, parasal sıkılaşma politikasını uluslararası piyasalara kararlılıkla yansıtarak önemli bir mesaj gönderdi.

Ancak faiz artışının yanı sıra, TCMB aynı zamanda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında da önemli bir adım atıyor. 21 Aralık 2021 tarihinde ani kur artışlarını engellemek amacıyla başlatılan KKM uygulaması, son 30 haftadır düşüş trendindeydi ve son bir ay içinde durma noktasına gelmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son rapora göre, KKM'deki toplam para miktarı son bir ayda ortalama haftalık bazda yüzde 0.5 oranında düşüş göstererek 2 trilyon 295 milyar 571 milyon Türk Lirası'na geriledi.

TCMB'nin aldığı faiz artışı kararıyla birlikte, bu adımın uluslararası piyasalara Türk Lirası'nın değerini koruma ve ekonomik istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını göstermeye yönelik olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Öte yandan, KKM uygulamasındaki düşüş trendine karşı alınacak önlemlerle birlikte, Türkiye'nin finansal piyasalarında istikrarın yeniden sağlanması hedefleniyor.

 

TÜRK LİRASI MEVDUAT FAİZLERİ REKOR SEVİYEDE!

aldığı faiz artışı kararıyla birlikte, bu adımın uluslararası piyasalara Türk Lirası'nın değerini koruma ve ekonomik istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını göstermeye yönelik olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Öte yandan, KKM uygulamasındaki düşüş trendin

Türkiye'de Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasındaki düşüş trendinin durma noktasına gelmesi ve mevcut KKM mevduatının 76 milyar dolar seviyelerinde bulunmasıyla birlikte, ekonomi yönetimi seçim sonrası süreç için hazırlıklara başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği örtülü bir talimatla, KKM'den çıkışları teşvik etmek amacıyla Türk Lirası mevduat faizlerinin artırılmasını istedi. Bu talimatın ardından bankalar harekete geçerek mevduat faizlerini yüzde 57 seviyelerine kadar çıkardı ve son 22 yılın en yüksek Türk Lirası faizlerinin görülmesine neden oldu.

Yüksek Türk Lirası mevduat faizleri, KKM'de birikimi bulunan vatandaşların, döviz tevdiat hesaplarına yönelmek yerine Türk Lirası'nı tercih etmelerine olanak sağlıyor.

İşte bankaların 1 milyon Türk Lirası için sunduğu faiz oranları:

Akbank: %57 Net Kar: 136.114,75 Türk Lirası

Odea: %56 Net Kar: 133.726,78 Türk Lirası

Denizbank: %56 Net Kar: 133.726,78 Türk Lirası

Enpara: %52 Net Kar: 124.174,86 Türk Lirası

Bu adımın, KKM uygulamasından çıkışları teşvik ederek ekonomik dengeleri güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Yüksek Türk Lirası mevduat faizlerinin vatandaşlar arasında 

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