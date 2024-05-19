Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Piyasada yaşanan hareketlilik yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Dolar yatırımcısını şok edecek sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…







DOLAR TL ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ! DOLARDA DENGELER DEĞİŞİYOR! 14 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI

Türkiye'nin kredi notunun pozitife dönmesinin ardından dolar düşmeye devam etti. Türk lirası aslında değer kazanıyor. Yatırımcının doları artacak mı? Sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs 2024 itibarıyla dolar, euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı güncel rakamları... Türk lirasına olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Sıcak para akışı devam ederken yerli yatırımcılar mevduat hesaplarına akın ederken, döviz kredisi kullanabilen şirketler de nakit çekerek mevduata yöneliyor. Böylece Türk lirası bollaştı ve doların ateşi söndü. Türk lirası reel olarak güçleniyor. Kapalıçarşı'da doların kuru 32,12 TL, euro 34,575 TL, İngiliz sterlini 40 TL, İsviçre frangı ise 34,86 TL'den alıcı buluyor.

MB'DEN DEV DÖVİZ ALIMI

Merkez bankaları dolardaki düşüşü fırsat bilerek alım yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası geçen hafta ortalama 3 milyar liralık döviz satın aldı. Dolar kuru resmi olarak 32 lirada sabit kalıyor.

Doların yurt dışından gelmeye devam edeceği öngörülüyor. İngiliz devi, dolar kurunun bu yıl sonuna kadar 40 liraya ulaşabileceğini öngörüyor. Bugün Kapalıçarşı'da dolar 32 liradan satılıyor. Bankanın öngörüsü gerçekleşirse bu yıl sonuna kadar dolar 8 lira artacak.

14 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI





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