Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Doların rekor kırması üzerine analizler gerçekleşirken Kerim Rota, vatandaşların artık ellerine geçen TL'nın dolara çevirme durumuna değindi. Merkez Bankası'nın dolar kurunu kontrol etme anlamında gelirken ellerin güçlendiğini belirtti.



Dolar kurunda hareketlilik beklemediğinin altını çizen Kerim Rota yıl sonu için bir dolar kuru tahminlerini yayınladı. Enflasyonun altında dolar artışı beklentiğini belirten Rota, Merkez Bankası Başkanının enflasyon raporunda söylediği mevsimsellikten arınarak Ocak ayından sonra yüzde 3, Haziran ve Eylül aylarında yüzde 2,5 devamında ise yüzde 1,5 ineceğini belirterek dolar kurunun 36-38 arasında olacağını ifade etti.

