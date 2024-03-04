Bist 100
9.094,81 0%
DOLAR
31,42 0,18%
EURO
34,13 0,27%
ALTIN
2.095,78 0,25%

Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Dolar üzerinde rekorlar kırılmaya devam ederken doların nereye kadar yükseleceği araştırılmaya başlandı. Rekor devamında ekonomistlerden yorumlar gelirken Kerim Rota doların seyrine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:54
Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Doların rekor kırması üzerine analizler gerçekleşirken Kerim Rota, vatandaşların artık ellerine geçen TL'nın dolara çevirme durumuna değindi. Merkez Bankası'nın dolar kurunu kontrol etme anlamında gelirken ellerin güçlendiğini belirtti.
dolar
Dolar kurunda hareketlilik beklemediğinin altını çizen Kerim Rota yıl sonu için bir dolar kuru tahminlerini yayınladı. Enflasyonun altında dolar artışı beklentiğini belirten Rota, Merkez Bankası Başkanının enflasyon raporunda söylediği mevsimsellikten arınarak Ocak ayından sonra yüzde 3, Haziran ve Eylül aylarında yüzde 2,5 devamında ise yüzde 1,5 ineceğini belirterek dolar kurunun 36-38 arasında olacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi

Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi

Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun

Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
2
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
3
Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak
4
Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz
5
Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek
6
Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun
7
Tüm halka duyuruldu: Su faturası derdine son verdirecek yeni destek açıklandı

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Bembeyaz çamaşırların sırrı burada! Bu yöntemle kar gibi beyaz olacak

Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek

Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun

Kırmızı eti pişirirken içine mutlaka atın! Lokum gibi pişmesini sağlıyor

Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Araba almak isteyene büyük fırsat! Bu model 382 bin TL'ye satılıyor

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Belediyeye çok sayıda personel alımı gerçekteştirilecek! Mezuniyet şartı aranmıyor

Kereviz sevmeyenler bile bayılacak! Tam kıvamında sütlü kereviz çorbası tarifi