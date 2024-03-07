Dolarda dananın kuyruğu kopacak! O tarihi verip eyvah dediler

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlerin ardından ekonomik endişeler tırmanıyor. DW Türkçe'ye konuşan ünlü ekonomist Prof. Dr. Oğuz Oyan, doların kontrolünü kaybedebileceği ve fiyatların tırmanacağı korkunç bir senaryoyu öne sürdü.

Oyan'a göre, son dönemde rekorlar kıran doların artışı, enflasyon oranının gerisinde kalmış durumda. 2024 yılı başından itibaren dolar kurundaki artışın yüzde 6,7 olduğunu belirten Oyan, bu artışın ocak ayındaki enflasyon oranının altında olduğunu vurguladı. Ancak, doların şu anki seviyelerini sürdürmesi durumunda, TL karşısında 32 TL'yi geçebileceği uyarısını yaptı.

Ekonomist, yerel seçimlerin ardından döviz müdahalesinin kalkacağını ve bu durumun Türk lirasında hızlı bir değer kaybına yol açabileceğini ifade etti. Oyan, Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle kontrol altında tutulan doların, 36,8'lik ortalama kur beklentisini aşabileceğini öngördü.





Oyan'a göre, enflasyon beklentisinin gerisinde kalan dolar kurunun iç ve dış sermaye baskısıyla yükselebileceği uyarısı, ekonomik açıdan endişe verici. Bu durum, doların yükselmesiyle birlikte mazot, gübre, ilaç, yem ve gıda gibi temel ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir. Oyan, dışa bağımlılığın da etkisiyle gıda fiyatlarındaki artışın ortalama enflasyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere odaklanan Oyan, seçimlerin ardından müdahalenin kalkacağını söyleyerek, ekonomik gelecekteki belirsizliklere dikkat çekti. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği ekonomik zorluklar ve alınması gereken tedbirler, ekonomi uzmanları ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

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