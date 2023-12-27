Dolarda deprem sinyalleri geldi! Böylesi tarihte ilk kez olacak

Ekonomist Necmettin Batırel, dolar tahminleriyle Türkiye'nin gündemini sarsmaya devam ediyor. Son açıklamalarında, ülkeyi olumlu bir döneme taşıyacak iddialı öngörülerde bulunan Batırel'e göre, doların yüksek seviyeleri yakında geride kalacak. Batırel, "Yandım Allah" diyecekleri bir dönemin yaklaştığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerine çoğu zaman ses getiren tahminleriyle bilinen Necmettin Batırel, doların seyrine dair yaptığı çıkışlarla bir kez daha dikkat çekiyor. Son açıklamalarında, doların Türkiye için olumlu bir dönemin habercisi olacağını savunan Batırel'e göre, bu değişimle birlikte insanlar "Yandım Allah" diye bağıracak.

Ekonomist, yüksek döviz kurlarının sona ereceğine dair iyimser görüşlerini paylaşarak Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine gireceğini vurguladı. Batırel'in analizlerine göre, doların düşüşüyle birlikte ülke ekonomisi canlanacak ve insanlar olumlu bir hava içinde olacak.



Necmettin Batırel'in bu iddialı tahminleri, ekonomiyle ilgilenenleri ve kamuoyunu meraklandırmaya devam ediyor. Doların seyri konusundaki bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, önümüzdeki dönemde takip edilecek gelişmeler arasında yer alacak.



DOLAR YANDIM ALLAH DİYE BAĞIRACAK

Türkiye Gazetesi yazarı ve 'şakkadanak' yorumlarıyla bilinen Necmettin Batırel, son yazısında Türk ekonomisinin önemli bir dönemece girdiğini ve bu süreçte Merkez Bankası'nın kasasının dolup taştığını öne sürdü.



Batırel, güvenin arttığını ve rezervlerin dolarla dolup taştığını belirterek, risk priminin 800'lerden 275'e düşmesiyle birlikte yabancı sermayenin ülkeye akın ettiğini, dövizden kaçışın hız kazandığını ve Türk Lirası'nın güç kazandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu vurguladı.

Yazısında Mayıs sonundan bu yana rezervlerdeki artışın 44,1 milyar doları bulduğunu açıklayan Batırel, swap hariç net rezervlerin son 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara gerilediğini belirtti. Bu süreçte Merkez Bankası'nın kasasının ağzına kadar dolmasıyla birlikte yabancı paraların desteğine ihtiyaç duyulmadığını ileri sürdü.

Dövizde kalanların 'Yandım Allah' diye bağıracaklarına dikkat çeken Batırel, önceki dönemde Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak kurları düşürmeye çalıştığını ancak şu anda tam tersini yaptığını, yani kurların aşırı düşmesini önlemek adına piyasadan döviz aldığını ifade etti. Bu durumun, özellikle ihracatçıların zarar etmemesi adına alındığını belirtti. Batırel, bu ekonomik tablonun yeni ekonomi yönetiminin başarısı olduğunu belirterek, bu ekibin seçilmesine ve desteklenmesine vurgu yaptı.

Batırel, bir televizyon programında konuk olarak katıldığı sırada, sunucunun kendisine yönelik bir soru sorması üzerine "şakkadanak" kelimesini kullanarak Türkiye gündemine oturmuştu.