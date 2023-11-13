Dolarda rekor için tarih verildi! Ünlü ekonomist 1 doları olanı bile uyardı

Tunç Şatıroğlu, dolar hakkındaki yorum ve analizleriyle tanınan bir uzmandır. Şatıroğlu, son dönemde dolar likiditesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bu yazıda Tunç Şatıroğlu'nun dolara ilişkin tahmin ve analizleri ele alınıyor.

Ekonomist, Tunç Şatıroğlu, dolarda meydana gelen değişimleri ve geleceğe yönelik öngörülerini paylaşırken dikkat çeken birçok noktaya değindi. İlk olarak, dolar kurunun para arzıyla aynı hızda büyümesi gerekmese de, sonunda dolar kurunu yakalama ihtimali olduğunu ya da aşabileceğini belirtti. Bu da dolar kurunun yalnızca iç faktörlere değil aynı zamanda uluslararası ekonomik eğilimlere de bağlı olduğunu gösteriyor.

Şatıroğlu, mevcut durumda dolar kurunun düşme ihtimalinin düşük olduğunu kaydederek, dolar kurunun kendi başına düşmeyeceği uyarısında bulundu. Ancak gelecekte doların 35TL gibi yüksek bir seviyeye çıkması durumunda piyasanın dolar kurunu düşürme ihtimalinin bulunduğunu öngördü. Bu, spekülatif ticaretin ve volatilitenin forex piyasasını nasıl etkilediğini göstermektedir.

"Türk dolar piyasası ve yabancı yatırımcılar"





Tunç Şatıroğlu, yabancı yatırımcıların şimdilerde Türkiye'ye yatırım yapmadan hemen önce belli şartlara ihtiyaçları olduğunu anlattı. Öncelikle yabancı yatırımcıların seçim sonuçlarını beklemesi önemli. Ayrıca enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler de yatırımcıların kararlarını etkileyen bir faktör. Özellikle yabancı yatırımcılar enflasyonun Mayıs ayından itibaren düşeceği beklentisini fiyatlıyor.

Doların Türk lirası karşısındaki değeri aslına bakılırsa yabancı yatırımcıların çok fazla ilgisini çeken bir konu. Bununla ilgili açıklama yapan Şatıroğlu, yabancı yatırımcıların Türkiye yatırımlarında doların TL karşısında değerinin belli bir seviyeye gelmesini beklediklerini anlattı. Bu, doları yatırımcılar için daha çekici hale getirebilir.

Ayrıca yabancı yatırımcıların da faiz oranı bakımından en az %45'e çıkmasını beklediğini söyleyen ünlü ekonomist, "Daha yüksek faiz oranları yatırımcılar için daha yüksek kar anlamına geliyor ve bu da Türkiye'de yatırım yapmayı daha cazip hale getirebilir." dedi.

Tunç Şatıroğlu'nun dolara ilişkin yorum ve analizleri, Türkiye ekonomisinin ve doların gelecekteki yönü hakkında önemli bilgiler veriyor. Doların Türk lirası karşısındaki değeri yatırımcılar için önemli bir faktör olmaya devam ediyor.