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Düşen cemrelere aldanmayın! Mayıs ayının ortasında kar geliyor

Uzmanlar, Türkiye'yi Mayıs ayında bile etkileyecek bir soğuk hava dalgasının haberini verdi. Hava sıcaklıkları ülke genelinde düşmeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tarafından yapılan açıklama herkesi şaşırtacağa benziyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:30
Düşen cemrelere aldanmayın! Mayıs ayının ortasında kar geliyor

Mevsimlerin birbirine karıştığı son günlerde sıcaklıklar ya mevsim normallerinin altında ya da üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, Türkiye'yi Mayıs ayında bile etkileyecek bir soğuk hava dalgasının haberini verdi. Hava sıcaklıkları ülke genelinde düşmeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tarafından yapılan açıklama herkesi şaşırtacağa benziyor. Polen salınımının hat safhada seyrettiği ve oluşan fırtınalı havadan sebepli olarak insanın ciğerlerine işlediği şu günlerde uzmanlar uyarılarını yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay kışlıkları sandığa kaldırıp yazlıklarını çıkaran vatandaşın tekrardan kışlık arayışına girdiği şu günlerde Ökten, kar yağışı olacağını belirtmiş bulunuyor.

KAR

MAYIS'TA KAR BEKLENTİSİ

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Van çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının olacağını ifade eden Ökten, bu sürpriz haber ile bu bölgelerde yaşayan bireyi şaşırttı. Hava sıcaklıklarının artması beklenen Mayıs ayı itibari ile havaların yurt genelinde soğuması vatandaşta şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Ökten'in açıklamasına göre, şu anda hava ülke genelinde soğuk. İstanbul'da 8, Bursa'da ise 5 derece sıcaklık ölçülüyor. Bu soğuk hava dalgasının, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Değişken iklim özelliğine sahip ülkemizde baharda kış mevsimine girilmesi, vatandaşı üzerken, özellikle de kar yağışı ve yağışın yaşanacağı bölgeler ile alakalı dikkatli olunması gerekliliği bildirilmeye devam ediyor. Uzmanlar mevsim değişikliklerinin etkisinin devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle de Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte, hava olaylarının daha da öngörülemez hale gelmesi ve ekstrem hava olaylarının artması tahminleri yapılıyor.

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