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Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

Memur alımı duyuruları yakından takip ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak zaman zaman eksik kadro giderilmesi amacıyla çeşitli alım ilanları yayımlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:46
Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

Memur alımı duyuruları yakından takip ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak zaman zaman eksik kadro giderilmesi amacıyla çeşitli alım ilanları yayımlanıyor. Son belediye memuru alım ilanı Siirt’ten duyuruldu. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek memur alımı için ilan yayımladı. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar belediye memuru olma başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte detaylar.

Hangi Pozisyon İçin Alım Yapılacak?

Belediye tarafından yapılan açıklamada açık pozisyonda Tekniker unvanı ile görev alacak personel arandığı memur kategorisine dahil olacağı belirtildi. Ön lisans düzeyinde inşaat teknolojisi, inşaat teknikerliği veya inşaat programlarından mezun olan kişilerin başvuru yapabileceği belediye memuru alımı ilanında 65 KPSS puanı şartı var. Başvuru yapacak olan adayların ilgili KPSS sınavında en 65 puan alması gerekiyor.

zam

Belediye memuru başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve bazı hukuki kriterlere uyum sağlamak gibi şartlar, memur alımı başvuru şartları arasında yer alıyor. Ayrıca, erkek adayların askerlik durumu ile ilgili gerekli belgeleri yetkililere iletmesi gerekli iken adayların, ilan edilen unvana uygun mezuniyet belgeleri ile birlikte 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları şartı bulunuyor. Öte yandan Nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi gibi belgelerinin iletilmesi zorunluluğu mevcut.

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