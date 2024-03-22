Düşüşe geçen Bitcoin'in uçuşa geçeceği tarih verildi! Bitcoin'de yer yerinden oynayacak

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değeri olan 73 bin dolar seviyelerine ulaştıktan sonra keskin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte, Bitcoin’in değeri kısa bir süre içinde 66 bin dolara düştü.

Kar realizasyonunun etkisiyle gerçekleşen bu düşüş sonrasında, kripto para piyasaları hakkında yeni öngörüler ortaya kondu.

Binance’ın başındaki yeni isim Richard Teng, son açıklamasında, kurumsal yatırımcıların kripto para destekli ETF’lere olan yatırımlarını artırmaları durumunda Bitcoin’in değer kazanmaya devam edeceğini ve 80 bin dolarlık eşiği aşabileceğini belirtti. Bangkok’ta gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Teng, yılın başlarında ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte kurumsal yatırımcıların ve sermaye akışlarının büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti ve bu trendin başlangıcında olduklarını, yükselişin devam edeceğinin sinyallerini verdi.





Richard Teng, daha önceden Bitcoin’in yıl sonuna kadar 80 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörmüştü. Şimdi ise, “arzın daralması ve sürdürülen talep” ile Bitcoin’in 80 bin dolarlık sınırı aşmasının mümkün olduğunu belirtti. Teng, bu tahminin şahsi bir görüş olduğunu ve yatırım önerisi niteliği taşımadığını vurguladı. Ayrıca, Bitcoin’in değerindeki artışın düz bir çizgiyi takip etmeyeceğini, dalgalı bir seyir izleyeceğini ve bu durumun piyasalar için olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

CNBC Televizyonu’nda yer alan bir programda konuşan Galaxy Investment Partners CEO’su Mike Edward Novogratz, Bitcoin’in değer kaybının ne kadar ileri gidebileceği üzerine yorumlarda bulundu. Novogratz, “50 bin veya 55 bin doların altına ineceğimizi düşünmüyorum. Dramatik bir şey olmadığı sürece bunun yeni zemin olduğunu sanıyorum” şeklinde konuştu.

BİTCOİN NE KADAR?

Son gelen verilere göre kripto para birimleri arasında Bitcoin 68.452 dolarlık bir değerle işlem görüyor, Ethereum’un fiyatı ise 3.619 dolara ulaşmış durumda. SOL’un piyasa değeri 203 dolar olarak belirlenmiş. Bitcoin’in Türk Lirası cinsinden değeri ise yaklaşık 2.204.104 TL olarak hesaplanıyor.