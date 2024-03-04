Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Özellikle de 2024 yılında bankalar müşteri odaklı başlattıkları kampanyalarına adeta gaz takmışçasına gün gün açıklamaya devam ediyor. Vatandaş acil ihtiyaçlarında ya da avantajlı alışveriş adına bankaların sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar da kendi müşterisine sahip çıkmak adına ya da yeni müşterinin gönlünü çelmek adına bir çok kampanya sunuyor. Geri ödeme kampanyalarının hız kazandığı şu günlerde İş Bankası tarafından bedava hizmet açıklaması müşteriyi kampanyaya koşmasına mahal vermiş gibi duruyor.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan kampanya kapsamında banka tarafından mart ayı güncellemesi sunulmuş bulunuyor. Müşteri çekmek adına rekabetlerini sürdüren bankalar, birbirinden farklı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Kampanya deyince akla ilk gelen banka olan İş Bankası da bu rekabet arasında kazanan olma adına var gücüyle çalışıyor.





İŞ BANKASI İŞLEM HİZMETİ

İş Bankası tarafından başlatılan programda mobil üzerinden müşteri olan bireye bir sene boyunca ücretsiz EFT havale imkanı sunacağı belirtilmiş bulunuyor. Dijitalleşmeye geçilen şu dönemlerde mobil kullanım konusunda artış sağlamak adına bankalar yeni müşterilerine özel birçok avantajları sunmaya devam ediyor. İş Bankası da İşCep uygulaması üzerinden müşteri olan kişiye özel olarak bir sene boyunca para gönderme işlemlerinde ücret almayacağını açıklarken yeni müşteriye daha birçok avantajlı fırsatın beklediği de belirtilmiş bulunuyor.

İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olan birey için bir sene boyunca uygulanacak olan bu kampanyada tek seferde belirli tutar ve miktarlar üzerinden işlem yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Mesai dışı ya da tatil günlerinde EFT Fast işlemlerinin listesi kapsamı dışında olacağını belirten İş Bankası başvuruların ise yeni müşteri olunması akabindeki 7 gün içerisinde yapılması gerektiğini belirtmiş bulunuyor