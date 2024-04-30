Dyson Anneler Günü kampanyasında o ürünler bedavaya verilecek: Annelere hizmette sınır yok!

Özellikle de son senelerde kablosuz elektrik teknolojisini ülkemize getiren Dyson, süpürge, saç şekillendiricileri ile kadınların bir numaralı tercihi aline gelmiş bulunuyor. Kadınların büyük bir çoğunluğu saça uygulana ısıl işlemlerin saçı kırdığı yorumlarını yapıyor. Sadece güvenilir markalardan alışveriş yapan kadınların ilk tercihi Dyson marka olarak biliniyor. Stilinden ödün vermeyip, saç sağlığına da önem gösteren kadınlar, sahip olabilmek adına Dyson kampanyalarını yakından takip ediyor. DYson tarafından Anneler Günü ile alakalı olarak yeni bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada annelere özel olarak markanın ürünleri kat be kat altında satılıyor.

Özellikle de son zamanlarda talebin bir fazla yüksek olduğu Dyson marka aletlerin tedariki konusunda e-aksamalar yaşanırken, kadınlara özel 2 bin lira indirimli fiyatı oldukça dikkat çekiyor.





DYSON ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI

2 yıl ürün ve hizmet garantisi veren Dyson, üründen memnun kalınmaması durumunda 14 gün iade fırsatını da sunarken, 9 taksit imkanı ile alınabilirliği artırmayı hedefliyor. Dyson tarafından yapılan son dakika açıklamada Anneler Gününe özel olarak bir çok ürününü kampanyaya girdiği belirtilirken, indirimli fiyatları gören kadınların, akın akın satın alacağı tahmin ediliyor.

En çok tercih edilen Dyson saç kuruma makinesi 17,999 TL'den alıcısını beklerken, saç ile alakalı diğer unsurların da hediye olarak gönderileceği belirtildi.

Dyson saç şekillendirme hediye seti ise 3,499 TL'den alıcısına ulaştığı rakam 2,624 TL'ye inmiş bulunuyor.

Dyson kablosuz süpürge fiyatı ise 32.999 TL olarak revize edilirken, fiyatı 3.999 TL olan yerleştirme ünitesi bedava verilecek.

Dyson kablolu süpürge ise 17,999 TL den 2 bin lira indirimi ile 15.999 TL'den raflara koyuldu.