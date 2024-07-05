Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

17 Temmuz itibari ile emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Hangi emekli ne kadar maaş alacak araştırmaları devam ederken, belirlenen süre sonrasında maaşlar emeklinin e-Devlet hesabına düşecek.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 13:58
E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

3 Temmuz’da TÜİK tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaş zammının yüzde 24,73 olacağı ortaya çıktı. Uzunca bir zamandır maaşlarında yeni bir düzenleme bekleyen emekli, Temmuz zammında hüsrana uğramaktan korkarken, refah payı zammı ile alakalı gelişmeler de yakında takip edilmeye devam ediyor. 2009 senesinden bu yana asgari ücretin kat be kat altında seyreden emekli maaşları, o tarihten bu yana refah payı zammı ile alım gücüne katkı sağlarken, sıkı para politikaları gereğinde Temmuz ara zammında refah payı zammının olmayacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklanmış bulunuyor.

tll

Bilindiği üzere emekliye zam oranı belirlenmesindeki faktör TÜİK enflasyon açıklaması olurken, bu oran da kök maaşa ekleniyor. Hal bu iken yüzde 24,73 zamdan etkilenmeyecek olan 6 milyon emekli olduğu biliniyor. Ancak en düşük emekli maaşının belirlenmesi ile bu kesim emeklinin zam alacağı da belirtiliyor. Ancak olası bir çalışmanın olmaması durumunda kök maaşı 10.000 TL altında olan emeklinin zam uygulamasına dahil olmayacağı uzmanlar tarafından hesaplanıyor.

Emekli maaşları ne zaman öğrenecek

17 Temmuz itibari ile emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Hangi emekli ne kadar maaş alacak araştırmaları devam ederken, belirlenen süre sonrasında maaşlar emeklinin e-Devlet hesabına düşecek. 8 Temmuz itibari ile hesaplamaların tamamlanacağı ve sisteme işleneceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada bu tarih itibari ile emekli, e-Devlet platformu üzerinden "Emekli Maaş Bilgisi" ni seçerek yeni maaşlarını sorgulayabilecek.

tll

Emekliye refah zammı yok

Enflasyon üzerine eklenen her zammın meclisten geçtiği biliniyor. Ancak meclisin kapalı olması sebebiyle emekli zammı için onay işleminin devreye alınmayacağı ve zammın sadece enflasyon zammı ile sınırlı olacağı iddia ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şuan başvurana 3.000 TL destek! Temmuz ayı boyunca bankadan bizzat ödenecek

Emeklinin fatura derdi rafa kalktı! Ödemeden önce hemen bunu yapın: Yüzde 50 indirim var

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Alkole 100 TL zam! Rakı, bira, votka, viski, tekila hepsinin fiyatı adeta boyunu aştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

Şuan başvurana 3.000 TL destek! Temmuz ayı boyunca bankadan bizzat ödenecek

Kirada oturana bakanlık müjdesi! Hükümet okeyi çekti 4500 TL ödeniyor

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Herkes üçer beşer alıyor! O ürün marketlerden toplatılıyor: Böyle hata olmaz olsun!

Alkole 100 TL zam! Rakı, bira, votka, viski, tekila hepsinin fiyatı adeta boyunu aştı

E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

Emeklinin fatura derdi rafa kalktı! Ödemeden önce hemen bunu yapın: Yüzde 50 indirim var

Kredi kartı limitlerinde tsunami! Bunu yapmayanın limiti şak diye düşecek

Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü

Acele eden daha az alıyor! Emekli promosyonuna başvuru için o tarihi bekleyen iki katını alacak!