E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

3 Temmuz’da TÜİK tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaş zammının yüzde 24,73 olacağı ortaya çıktı. Uzunca bir zamandır maaşlarında yeni bir düzenleme bekleyen emekli, Temmuz zammında hüsrana uğramaktan korkarken, refah payı zammı ile alakalı gelişmeler de yakında takip edilmeye devam ediyor. 2009 senesinden bu yana asgari ücretin kat be kat altında seyreden emekli maaşları, o tarihten bu yana refah payı zammı ile alım gücüne katkı sağlarken, sıkı para politikaları gereğinde Temmuz ara zammında refah payı zammının olmayacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklanmış bulunuyor.





Bilindiği üzere emekliye zam oranı belirlenmesindeki faktör TÜİK enflasyon açıklaması olurken, bu oran da kök maaşa ekleniyor. Hal bu iken yüzde 24,73 zamdan etkilenmeyecek olan 6 milyon emekli olduğu biliniyor. Ancak en düşük emekli maaşının belirlenmesi ile bu kesim emeklinin zam alacağı da belirtiliyor. Ancak olası bir çalışmanın olmaması durumunda kök maaşı 10.000 TL altında olan emeklinin zam uygulamasına dahil olmayacağı uzmanlar tarafından hesaplanıyor.

Emekli maaşları ne zaman öğrenecek

17 Temmuz itibari ile emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Hangi emekli ne kadar maaş alacak araştırmaları devam ederken, belirlenen süre sonrasında maaşlar emeklinin e-Devlet hesabına düşecek. 8 Temmuz itibari ile hesaplamaların tamamlanacağı ve sisteme işleneceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada bu tarih itibari ile emekli, e-Devlet platformu üzerinden "Emekli Maaş Bilgisi" ni seçerek yeni maaşlarını sorgulayabilecek.





Emekliye refah zammı yok

Enflasyon üzerine eklenen her zammın meclisten geçtiği biliniyor. Ancak meclisin kapalı olması sebebiyle emekli zammı için onay işleminin devreye alınmayacağı ve zammın sadece enflasyon zammı ile sınırlı olacağı iddia ediliyor.