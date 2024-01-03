E-devlet'ten başvuru yapan emekliye 10.000 TL ödenecek! Geç kalmayan kazanacak

Bankalar tarafından 2024 yılı biraz hızlı geçeceğe benziyor. Özellikle de maaşlara yapılan zamlar sonrasında bankaların ödeyeceği ek ödemeler de güncellemeye girecek. Emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler de maaşlarına ek olarak sunulan emekli promosyonları olurken, maaş aralığı değişen emekli, emekli promosyonu almak için banka ile anlaşmasında revizeye gideceğe benziyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkacağı hesaplamaları yapılırken, tüm emeklilerin emekli promosyonlarının eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Bankalar hal bu iken Ocak 2024 emekli promosyonu kampanyalarını sunması ile tekrardan bir güncelleme ihtiyacı duyabilir.

Yeni yıl itibari ile emekli promosyonları ile alakalı bankalar Ocak ayı promosyonlarını da her ay olduğu gibi tekrardan güncelledi. Garanti Bankası da emekliye yüksek tutarlı emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor. Aralık ayı sonunda biten Garanti Bankası emekli promosyonu kampanyasının devam kararı alınmışken, banka maaşını taşıyan emekliye 7.500 TL artı ek ödeme ile birlikte 10.000 TL'ye varan ek ödeme imkanı sunuyor.





Garanti Bankası tarafından resmi internet sitesi üzerinde emekli promosyonu güncellemesi 1 Ocak itibari ile açıklanmış bulunuyor. Emekli promosyonuna ek emeklinin cebini dolduracak ürün ve hizmet satın alma karşılığında da ek ödemeler sunuluyor. Bu kapsamda emeklinin cebine 10.000 TL'ye varan ek ödeme girebilecek.

MAAŞ ARALIĞINA GÖRE EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Garanti Bankası emekli promosyonu kampanyasında emekliye özel bir çok kampanyayı da beraberinde sunuyor. Banka tarafından maaş taşıma karşılığında sunulan ödemeler ile alakalı ''Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak'' açıklaması yer alıyor.

EMEKLİ PROMOSYONE EK PROMOSYON ÖDEMESİ

Banka 1 Ocak'ta başlayan kampanyası ile alakalı açıklamasında kredi kartı başvurusu yapan ve harcama yapan emekliye geri ödeme imkanı da tanıyor.

Kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli, kartından 500 TL harcama yapması durumunda 1000 TL Bonus fırsatına sahip olabilecek iken mobil müşteri olan emekliye de 500 TL ve üzeri harcamalarına 1500 TL Ek Bonus kazanma fırsatı sunulmuş bulunuyor. Bu kapsamda emekli maaşını yeni müşteri olarak tamamlayan emekli 10.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatından faydalanabiliyor