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E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

PTT tarafından sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Yapılan destekler ile alakalı gerek başvurular gerekse de para çekme işlemleri e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:28
E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa özel olarak sunulan ve ihtiyaca göre şekillenen destekler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması sonucunda onay alınması halinde ihtiyaç sahibi hane ya da bireye çok sayıda destek ödemesi yapılıyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek fark etmeksizin hükümet tarafından sağlanan destekler için bakanlık onayıyla hesaplara aktarılan ödemeler anında e-Devlet hesabı üzerinde sorgulanıp, hesaplara aktarılabiliyor. Yaşam şartları en fazla dar gelirli kesimi etkiliyor. Hal bu iken sunulan destekler ile birlikte bir nebze de olsun alım gücü arttırılırken, özellikle de öğrebcisi olan hanelere bir tık fazla ödeme sağlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşın ihtiyacına istinaden gün gün yeni destek kalemlerini açıklarken, vatandaşa sağlanan kolaylıkta; e-Devlet hesabı üzerinden oturduğu başvuru yapma imkanı sağlanıyor. Öte yandan başvurunun kabul edilmesi akabinde hak sahibinin hesabına yatırılan ödemenin kontrolü de aynı yöntemle sağlanıyor. 

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E-DEVLET ÜZERİNDEN DESTEK SORGULAMA

E-devlet sistemi üzerinden bireyin hakkına sağlanan ödeme olup olmadığı kontrolü sağlanabiliyor. Bunun için E-devlet hesabına şifre ve TC Kimlik Numarası ile girmek yeterli oluyor. E-devlet platformuna girilmesi akabinde '' Sosyal Yardımlar' sekmesinde ya da '' PTT ödemeleri'' aşamasına ilerleyerek hakkına yatırılan ödeme olup olmadığı hak sahibi birey tarafından sorgulanabiliyor. 

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ E-DEVLET

Sosyal destek ödemeleri ayın belli günlerinde hesaplara aktarılmaktadır. Ve ödemeler bireyin PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Aktarılan tutar PTT şubelerine gitmeden cep telefonu ile 2 dakikalık işlem sayesinde hemen çekilebilmektedir. 

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PTT tarafından sunulan bu hizmetlere dahil olabilmek için e-Devlet hesabına giren birey, Aile Bakanlığı sosyal yardımlar sekmesine girip hesabına aktarılan para olup olmadığını gömesi akabinde var olması durumunda IBAN'a aktar seçeneği ile sosyal destek ödemeleri anında banka hesapların aktarılmaktadır. 

SOSYAL DESTEKLERE BAŞVURULAR DA E-DEVLET'TEN

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın süzgecinden geçecek olan sosoyal destek ödemeleri için başvurular da Devlet üzerinden tamamlanabilmektedir. Hesabına giriş yapan hak sahibi olmak isteyen birey, bakanlığın sayfasına yönelerek ''Sosyal yardımar'' seçeneğinde yer alan başvur butonuna basarak ihtiyacı olan destek için başvuruda bulunabilmektedir. 

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