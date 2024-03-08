Ek zam müjdesi verildi: Günlük maaş 1300 TL'ye yükseldi

Belediye seçimlerine 3 haftadan az bir vakit kaldı. Belediye başkanları ya da koltuk talipleri seçim çalışmalarına devam ederken, tercih edilebilirliğin arttırılması adına vaatler devam ettiği gibi diğer taraftan da oy kazanmak adına başkanların çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar da belediye personeline yönelik yapılan düzenlemeler de personel ve yakınlarının oylarına talip olunduğunun göstergesi olarak yorumlanırken, belediye zamları ya da zamma ek olarak uygulanan düzenlemeler dikkat çekmeye başladı.

SAMSUN BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

Gün gün belediyeler zam düzenlemeleri ile alakalı olarak harekete geçerken, sendikalar ile toplu iş sözleşmeleri sonuçları da paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni yıl sonrasında maaşlara yapılan zamma istinaden ek zam onayının verildiği belirtilmiş bulunuyor. Çalışanının enflasyon karşısında ezilmemesi adına çalışmaların devam edeceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından belirtilirken, bağlı bulunulan sendika tarafından yapılan açıklama çalışan personeli mutlu etti.





Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 4.000 işçiyi yakından ilgilendiren mutlu zam haberi verildi. Yeni yılda yapılan zam sözleşmesi akabinde işçilerin maaşlarına ek zam yapıldığı açıklandı. Bağlı bulunulan Belediye İş Sendikası tarafından verilen müjdede Ek zam protokolünün imzalandığı belirtilirken, günlük yevmiyelerin ise 1300 TL'ye kadar yükseltildiği belirtildi.

Yapılan zam ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 30.000 TL'nin üzerine çıkacak. Mühendis maaşlarının ise 35.000 TL'nin üzerinde seyredeceği konusunda imzalar atıldığı müjdesi verildi. Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan ek zam kapsamı akabinde sorumluluk ücretlerine de %100 zam yapıldı.

MART AYINDA ZAMLI ÖDENECEK

Zamlı maaşların mart ayı maaş ödeme döneminde hesaplara aktarılacağı da belirtildi. 2019 senesinde yapılan yüzde 17,65'lik zammı geri alınması çalışmaları bir süredir devam etmekteydi. Bu kapsamda personele geriye dönük ödemelerin de tamamlanacağı belirtildi.