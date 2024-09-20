Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sigara fiyatları özellikle de son dönemde ardı arkası kesilmeyen zamlara maruz kalıyor. Her ay sigaraya zam var mı? Sorusunun yanıtı merakla araştırılırken, gün gün yeni iddialar sosyal medyada ortaya atılmış bulunuyor. Son aylarda sigara fiyatlarına yapılan ardı ardına gelen zamlar, tiryakilerin alım gücünü düşürürken, alternatiflere yönelimi de arttırmış bulunuyor. Sosyal medyada gün gün ortaya atılan bir iddia sonrasında sigaraya zam var mı? Sigaraya Eylül’de zam var mı? Ekim’de sigara fiyatları artacak mı? Soruları merakla araştırılmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddialara göre, eylül ayında sigara fiyatlarına 3-5 TL arasında bir zam daha yapılabileceği konuşulurken, Ekim ayı içerisinde uygulamaya alınacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz senelerde senede 2 kere zamma tabi tutulan ve her OCak ve Temmuz ayında revizeye alınan sigara fiyatları, özellikle de 2024 senesinde neredeyse 2 ayda bir artış sergiledi. Hal bu iken sigara fiyatları artacak mı? Sorusunun yanıtı tekrardan gündemde iken, market işletmecileri Ekim ayında sigaraya yeni bir zam geleceğini ve bu zammın 3 TL ile 5 TL arasında olabileceğini ifade ediyor. Ancak konu ile alakalı olarak netleşmiş bir resmi açıklama bulunmuyor. Tiryakiler merakla sigara fiyatlarını ve artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalara gözünü çevirmiş bekliyor.

TİRYAKİLER ALTERNATİFLERE YÖNELİYOR

Sigara fiyatlarında yaşanan artış, tiryakileri farklı alternatiflere iterken, özellikle de elektronik sigara kullanımı ve ucuz tütün kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu konu ile alakalı olarak üretim maliyetlerinin gün gün artmaya devam ettiği de ifade ediliyor

SİGARA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR

Sigara üreticileri sigara zamları ile alakalı değerlendirmelerini sunmaya devam ediyor. Özellikle de artan maliyetlerin sigara fiyatlarına olumsuz yansıdığı ifade ediliyor. sigara tüketimini azaltmak ve sağlık harcamalarını düşürmek amacıyla ek vergi uygulaması da devreye alınırken, bu durumun da sigara fiyatlarının sürekli olarak artmasına mahal verdiği belirtilmiş bulunuyor.

SİGARANIN SAĞLIĞA ETKİSİ

Uzmanlar, sigara kullanımının insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çekerken, Nikotin ve diğer kimyasalların vücuda olan zararlarının ölümcül olduğu biliniyor.