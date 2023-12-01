Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor

Tarım dünyasının adeta nabzını tutan Ticaret Borsaları ve TÜRİB güncel fiyatlarını paylaştı. Ekmeklik buğday ve arpa fiyat artışlarının önüne geçilememesi ekmek fiyatlarındaki zam değerlendirmesini tekrardan gündeme getirdi. Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor
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Paylaşılanlar doğrultusunda ekmeklik buğday fiyatı son iki haftadır istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ekmeklik buğday fiyatlarındaki %4 oranındaki artış, önceki haftalarda fiyatın 8 TL seviyelerinde olması söz konusu iken bu hafta 8.30 TL’ye kadar yükseliş göstermesine sebebiyet verdi. Ek olarak aynı dönem içersinde arpa fiyatlarında da yükseliş söz konusu oldu. 6.40 TL bandında olan arpa fiyatları 6.75 TL seviyelerine kadar ulaştı.

ekmek fiyatlarına zam

EKMEK FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz haftalar içersinde arpa ve ekmeklik buğday fiyatlarında yaşanan fiyat değişiklikleri tarım ve gıda sektöründeki paydaşlar arasında da dikkate alınıp takip ediliyor. Hububat fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekmek fiyatlarını da artışa geçirip geçirmeyeceği konusunda büyük bir merak uyandırdı. Ekmek fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği hakkında henüz yeni bir açıklama söz konusu değil. Özellikle yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde hububat fiyatlarının daha da yükseleceği ve beraberinde ekmek fiyatlarına ise zam geleceği konuşulanlar arasında.

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