Ekmek zammı meclise taşındı! Dar gelirliye hapı yutturacak karar verildi

Ekmek zamları ile alakalı kararlar gün gün açıklanmaya devam ediyor. En son yılbaşında zamlanan ekmek fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılırken, artan maliyetler bu duruma sebep olarak gösteriliyor. İstanbul'da Halk Ekmek zammı sonrasında bir çok ilde zam ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Rize'de kararı verilen ekmek zammı sonrasında bugün de belediye meclisinde verilen kararda Eskişehir de ekmek fiyatlarının arttırıldığı belirtildi. Ekmek yemenin artık lüks hale geldiği belirtilirken, ''yakında ekmeği altınla değiştireceğiz'' yorumları yapılmaya başlandı.





EKMEK ZAMMI MECLİSTE

Ticaret Odası meclisinde alınan kararlar doğrultusunda 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Meclis tarafından onaylanan bu zam ile birlikte fırıncılar da bu zamların olması gerekliliğini belirtirken, artan maliyetlerin bu duruma mahal verdiğini sözlerine ekledi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclisi tarafından onay verilen zam kararında fırıncıların maliyetin altında satış yaptıkları gerekçe olarak gösterildi. İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, maliyetlerdeki artışın fırıncıları zorladığını belirterek, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.





MALİYET ARTIŞLARI EKMEK FİYATLARINI ARTTIRIYOR

Un, Mayısa, yakıt fiyatlarının git gide artış göstermesi en çok ekmek fiyatlarını etkiledi. Hal bu iken fırıncıların kar metrajının korunması adına bu kararın verildiği belirtildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte tüketicinin artık ekmeği zamlı olarak alacakları bilinirken, bu konuda harcamalarını da kontrol altına alınması konusu gündeme çıkıyor. Artan enflasyon rakamlarının etkisi ile birlikte ekmek zammı gibi bir çok ürün vwe hizmette yapılan ve yapılmaya devam etmesi planlanan zamların, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam edeceği yorumları yapılıyor.