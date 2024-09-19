Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

Ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara yaptığı açıklamalarda gümüşün mevcut piyasa koşullarında altın ve dolara kıyasla daha yüksek kazanç sağlayabileceğine dikkat çekti. Gümüşün, sadece bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda endüstriyel talebin etkisiyle de güçlü bir yatırım fırsatı sunduğunu belirten Kolçak, bu değerli metalin yatırım portföylerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞ, YÜKSEK KAZANÇ POTANSİYELİ TAŞIYOR

Kolçak, mevcut ekonomik koşullarda gümüşün yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Altın ve dolarla kıyaslandığında gümüşün daha az değerlendiğine ve bu nedenle yatırımcılara daha fazla kazanç sağlayabileceğine dikkat çekti. Kolçak, “Gümüş, şu an yatırımcılar için yüksek kazanç fırsatları sunuyor. Altın hızla değer kazandı, ancak gümüş henüz bu yükselişi yakalamadı. Bu durum, gümüşün yatırım için avantajlı bir konuma gelmesine neden oluyor” dedi.

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞE DEĞER KATIYOR

Kolçak, gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda endüstriyel talebin de bu değerli metalin fiyatını artırdığını belirtti. Gümüşün, teknoloji, elektronik ve enerji sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna işaret ederek, “Gümüş, sanayide yaygın bir şekilde kullanıldığı için sürekli bir talep görüyor. Bu durum, uzun vadede ciddi kazanç potansiyeli yaratıyor. Özellikle yeşil enerji ve elektrikli araç sektörleri büyüdükçe, gümüşün önemi daha da artacak” şeklinde konuştu.

ALTIN HIZLA YÜKSELİYOR, GÜMÜŞ DEĞERLENME POTANSİYELİ TAŞIYOR

Altın fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesine rağmen, gümüşün bu yükselişin gerisinde kaldığını belirten Kolçak, yatırımcılar için büyük bir fırsatın ortaya çıktığını vurguladı. “Altın şu an zirve yapmış durumda. Ancak gümüş, altına kıyasla halen düşük bir seviyede. Bu durum, gümüşün yakında büyük bir değer artışı yaşayabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar için şu anda gümüşe yatırım yapmanın tam zamanı olabilir” ifadelerini kullandı. Kolçak ayrıca, portföylerde altın ve doların yanı sıra mutlaka gümüşe de yer verilmesi gerektiğini ekledi.

KONUT SATIŞLARINDA YENİ REKOR

Hatice Kolçak, gümüş dışındaki yatırımlar konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Türkiye’de konut piyasasındaki hareketliliğe dikkat çeken Kolçak, “Konut satışları yeni bir rekor kırıyor. TCMB’nin konut fiyat endeksinde de bir toparlanma söz konusu. Özellikle alım gücü olmayanlar dışında, konut piyasasında büyük bir talep var” dedi. Konut almayı tavsiye etmeyenlerin yanıldığını belirten Kolçak, gelecekte bu yatırımın ne kadar doğru bir adım olduğunu göreceklerini savundu.

GÜMÜŞ VE ALTIN YATIRIMI KARŞILAŞTIRMASI

Kolçak, altın ve gümüş yatırımlarını karşılaştırırken gümüşün daha fazla getiri potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Altının, yatırımcıların güvenli limanı olarak bilindiğini ancak gümüşün hem yatırım hem de endüstriyel talebi nedeniyle daha esnek bir yatırım aracı olduğunu belirtti. “Gümüş, hem uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kazanç sağlayabilir hem de endüstriyel kullanımıyla değerini koruyabilir. Bu özellikleri gümüşü altına kıyasla daha dinamik bir yatırım aracı haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ YATIRIMININ GELECEĞİ PARLAK

Ekonomist Hatice Kolçak, gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda sanayideki kullanımıyla da değer kazanan bir metal olduğunu belirtti. Altın ve dolara kıyasla yatırımcılara daha fazla kazanç sağlayabileceğini ifade eden Kolçak, gümüşün uzun vadede yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Özellikle sanayideki talebin artmasıyla birlikte gümüşün değerinin daha da yükseleceğini vurguladı.